Утконос от «Точки» и незнакомец в шляпе: подборка роликов за март

В марте бренды создали немало «семейных» роликов. «Дом.РФ» предложил провести воскресное утро с семьей, «Самокат» рассказал, когда близкие не могут ответить на вопрос, Mamba помогла в диалоге с родными, Altel подсказал как разнообразить путешествие. Какие ещё креативы были запущены в марте — читайте в материале Sostav.

Rostic’s предложил попробовать Азию на вкус

Сеть ресторанов быстрого питания Rostic’s запустила федеральную рекламную кампанию к появлению новой азиатской линейке блюд. Азиатскую линейку с креветками поддержала кампания на ТВ, спецпроекты в диджитал-каналах, соцсетях. Промо также реализовывали через перформанс-инструменты и инфлюенсеров. Подробнее на Sostav.

Банк «Дом.РФ» впервые запустил рекламную кампанию на ТВ

Федеральная рекламная кампания 360 запущена на ТВ в поддержку вклада-конструктора «Мой Дом». В новой кампании банк предлагает прожить одно семейное воскресное утро. Особенность съёмки — статичная камера с одним укрупнением. Приём выбран для того, чтобы передать «спокойную и теплую коммуникацию». Подробнее на Sostav.

«Самокат» запустил рекламную кампанию о продуктах собственного бренда

В проект вошли три видеоролика и серия наружной рекламы. Компания показала истории, где герои роликов просят близких напомнить, как называется продукт от «Самоката», который им рекомендовали ранее или подавали к столу в гостях. По сюжету близкий человек в этот момент как раз занят приготовлением блюда из того самого продукта и не может отвлечься от процесса. Но затем — перезванивает и делится советом.

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«Точка» и «Восход» сделали утконоса символом предпринимательства

Идея кампании заключается в том, что бизнес может жить и развиваться в изменчивой среде. Таким образом финтех-компания решила поддержать предпринимателей, не теряющих энтузиазм в кризисных ситуациях.

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Yappy запустило рекламную кампанию «Всё творится в Yappy»

Героями роликов стали самые яркие япперы 2023 года, которые набрали популярность благодаря проектам «Yappy Шоу», «Yappy хит», «Марафон контента Yappy», а также коллаборациям Yappy и компаний «Газпром-Медиа Холдинга».

В качестве визуального приёма в рекламных роликах используется вертикальная рамка мятного цвета. Через неё герои видео переносятся в приложение Yappy, в результате чего жизнь авторов могут увидеть все пользователи. Подробнее на Sostav.

«Тинькофф Выгода» и The Clients остановили жабу, которая душила покупателей во время покупок

Сервис «Тинькофф Выгода» выпустил мультсериал в сторис мобильного приложения «Тинькофф». Сериал рассказывает про приключения жабы, которая лишилась возможности душить свою хозяйку после того, как та начала пользоваться «Тинькофф Выгодой». Каждый эпизод сериала наполнен трогательными, смешными и даже грустными событиями, которые принёс в жизнь жадной жабы сервис «Тинькофф».

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Для поваров, модниц и всех-всех-всех: Redmond сменил позиционирование

Redmond и GREAT разработали имиджевую кампанию в поддержку нового позиционирования. Оно нашло отражение в музыкальном манифесте, рассказывающем о разных типажах целевой аудитории бытовой техники Redmond.

Для того чтобы раскрыть основной тезис стратегической платформы — «техника, готовая к жизни» — был выбран формат музыкального манифеста с фразой-рефреном «Redmond подходит». Созданные в ролике портретные зарисовки — гротескные иллюстрации разных типов потребителей, в жизнь которых встраивается бытовая техника.

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Максим Матвеев рассказал о настоящем премиуме в новом ролике «Росбанка»

Бренд представил два видеоролика. Первый начинается в условной премиальной студии, где Матвеев встаёт из-за стола и разрушая многоярусную конструкцию из банковских карт, в нарочито театральной стилистике исполняет монолог о том, как неудобно быть премиальным клиентом нескольких банков. Ролик снят одним кадром. Во втором, 15-секундном видео эта идея реализована в другом, сюрреалистичном ключе. Подробнее на Sostav.

«Вкусно — и точка» запустила кампанию по продвижению HR-бренда

«Вкусно — и точка» и ГК «Родная Речь» выпустили кампанию бренда работодателя, чтобы рассказать потенциальным сотрудникам о преимуществах работы в сети общественного питания. «Приходи за зарплатой — оставайся по любви» — так звучит слоган новой коммуникационной платформы, разработанной креаторами агентства. Этот принцип и был раскрыт в роликах кампании. Подробнее на Sostav.

«МегаФон» и Катя Лель подарили безлимиты всем

«МегаФон» запустил новую кампанию с Катей Лель. Ролик рассказывает о том, что компания дарит «МегаСилу» — безлимитный тариф для соцсетей, который могут получить все: и старые, и новые абоненты. В том числе его получает и сама исполнительница, смотря рилсы вместе с Азаматом Мусагалиевым. Подробнее на Sostav.

Mamba помог героине новой рекламы ответить на бестактный вопрос

Приложение для знакомств Mamba совместно с агентствами «Пикчер» и OMD OM Group запустило весеннюю рекламную кампанию «Сердце подскажет». Сюжет нового имиджевого видео построен на одной из распространённых проблем большинства семей, когда старшему поколению не терпится, чтобы их дети и внуки обзавелись «второй половиной». Подробнее на Sostav.

Незнакомец в шляпе обратился к абоненту в ролике «Билайна»

В новой кампании «Билайн» представил новый сервис для защиты клиентов «Моя безопасность». С его помощью абоненты могут получить предупреждение о спам-звонках и мошенниках прямо на экране телефона. В центре сюжета нового ролика — не совсем обычный случай в парке. Герой, отец семейства, подключил сервис «Моя безопасность», телефонные мошенники не могут до него дозвониться и им приходится идти на другие меры. Подробнее на Sostav.

Макароны «Шебекинские» позвали всех за стол

«Шебекинские» и агентство Instinct запустили новую рекламную кампанию. В роликах макароны «зовут» домочадцев, друзей, всех-всех за стол прямо с экрана на разных кухнях и в самых неожиданных местах.

«Вкус доносится прямо с экрана — мы обращаемся буквально к каждому герою по имени. Ведь у качества есть имя… Нет, имена — людей, которые выбирают макароны «Шебекинские», — рассказали в компании. Подробнее на Sostav.

Корги и кот рассказали об акции «Ленты»

Торговая сеть «Лента» запустила новую акцию «Скейтеррры» — покупатели сети получат на кассе фигурки кошек и собак на скейтах. В коллекции миниатюрных игрушек можно встретить как самые популярные породы, так и беспородных, но очень любимых питомцев. Лапки на борд поставили хаски, джек-рассел, мейн-кун, сфинкс и многие другие. В поддержку акции был запущен рекламный ролик, главными героями которого стали корги и британский кот. Подробнее на Sostav.

Altel рассказал, как разнообразить семейное путешествие

Ролик мобильного оператора Altel, созданный совместно Contrapunto и BBDO CA, посвящён удвоенному трафику 5G в рамках тарифа «Жеке». В новой рекламной кампании герои Амина и Алихан отправляются в поездку со своими племянниками. В ролике детям очень скучно в машине, поэтому в поездке так важен 5G-интернет, дающий всем путешественникам доступ к разнообразному контенту: от мультфильмов до стримов.