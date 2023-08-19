Кейс «Науки» и «Комсомольской правды»: как стикерпаки поднимают лояльность аудитории

Ко Дню космонавтики телеканал «Наука» и «Комсомольская правда» подготовили набор стикеров с использованием нейросетей для «Одноклассники» (ОК). Какие были цели активации и как удалось их достичь, рассказываем в нашей статье на Sostav.

Цель и задачи

Основной целью стоящей перед телеканалом «Наука» (входит в медиахолдинг «Цифровое Телевидение») и изданием «Комсомольская правда» было увеличение числа подписчиков в своих группах в ОК. Также они хотели использовать нейросети при создании создания стикерпаков для взаимодействия аудитории между собой.

Решение «Науки»

В честь празднования Дня космонавтики в группе «Науки» использовали тематические стикерпаки, созданные с помощью нейросетей Midjourney и Stable Diffusion. При оформлении авторы и дизайнеры ориентировались на научно-фантастические иллюстрации середины 20 века. Дизайн стикеров также дополнили фразами, которые можно использовать в повседневной жизни.

Алексей Карпенко, директор отдела интернет-проектов медиахолдинга «Цифровое Телевидение»: Мы решили реализовать эту идею именно в ОК по нескольким причинам. Первая, безусловно, заключается в эффективности стикеров как инструмента для продвижения на площадке — при попадании в целевую аудиторию мы получаем ощутимый прирост подписчиков. Вторую можно условно назвать «хулиганской»: совместить тематику науки, которая подразумевает серьёзность, с жизненными реакциями и цепляющим нехарактерным для стикеров визуалом. Чистой воды эксперимент и попытка выйти на новую для нас аудиторию. Мы все приняли решение рискнуть и, как нам кажется, не прогадали.

Решение «Комсомольской правды»

Для создания креативного стикерпака коллеги из «Комсомольской правды» хотели использовать нестандартные приветствия. Визуальную часть решили отдать нейросетям.

Для обеих групп — и телеканала «Наука», и «Комсомольской правды» — при принятии стикеров, ОК ввели функцию автоподписки. Перед установкой пользователь видел не кнопку «установить», а «вступить и установить». Таким образом группы смогли увеличить количество подписчиков среди заинтересовавшихся.

Результаты

Стикерпак «Науки» привели более 32 500 новых подписчиков в группу ОК

Стикерпак «Комсомольской правды» привлек в группу 7 тыс новых подписчиков