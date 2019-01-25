OMD Media Direction стало единственным российским победителем WARC Media Awards

WARC Media Awards — престижная британская премия, которая освещает лучшие маркетинговые и рекламные кейсы со всего мира. В этом году серебро и специальная награда «Самая масштабируемая идея» — за техническую идею, способную оказать влияние в своем секторе и, возможно, за ее пределами — были присуждены OMD Media Direction .
Гран-при — Prescribed to Death
Клиент: National Safety Council
Агентство: Energy BBDO
Рекламодатель: National Safety Council
Страна: United States
Золото
The Wentworth Rat
Клиент: Showcase
Агентство: Mindshare Australia
Рекламодатель: Foxtel
Страна: Australia
Highway Gallery
Клиент: Louvre Abu Dhabi
Агентство: TBWA\RAAD
Рекламодатель: ADTCA
Страна: United Arab Emirates
Golden Egg Crunch
Клиент: KFC
Агентство: Ensemble Worldwide, Universal McCann
Рекламодатель: QSR Stores Sdn Bhd
Страна: Malaysia
Серебро
Smart technologies increase offline media efficiency
Самая масштабируемая идея
Клиент: Uber
Агентство: OMD Media Direction Russia, Media Direction Group
Рекламодатель: Uber Technology
Страна: Russian Federation
Energy Broadcast System
Клиент: Flying Pig Marathon
Агентство: Barefoot Proximity
Рекламодатель: Flying Pig Marathon
Страна: United States
Racing the Sun
Клиент: Volvo
Агентство: Courageous Studios, Mindshare
Рекламодатель: Volvo
Страна: United States
TasteFace
Клиент: Marmite
Агентство: AnalogFolk
Рекламодатель: Unilever
Страна: United Kingdom
Бронза
The most prosperous ATM
Клиент: Bank of New Zealand
Агентство: Colenso BBDO, MediaCom NZ
Рекламодатель: Bank of New Zealand
Страна: New Zealand
Less screen time, more play time
Клиент: OMO
Агентство: Mindshare, Lowe
Рекламодатель: Unilever
Страна: Vietnam
Real-time multiscreen sync
Клиент: Breeze
Агентство: Mindshare Philippines
Рекламодатель: Unilever Philippines
Страна: Philippines
World Cup Winning Moments
Клиент: Clear Men
Агентство: Mindshare Indonesia, AdColony
Рекламодатель: Unilever Indonesia
Страна: Indonesia
Олег Азарьев, генеральный директор OMD Media Direction :
«Мы очень гордимся тем, что OMD Media Direction завоевало высокую награду на фестивале WARC Media Awards. Жюри по достоинству оценило нашу уникальную разработку Programmatic Digital OOH (покупка outdoor-инвентаря с учетом аудиторных таргетингов на базе programmatic-технологий), первую в мировой практике. После успешного теста продукта в Новосибирске мы продолжили его развивать, масштабируя на Москву и другие города-миллионники. Поскольку эффективность технологии была неоднократно отмечена нашими клиентами (Programmatic Digital OOH позволяет эффективно выстраивать целевой охват в наружной рекламе, минимизировать частотные хвосты и достигать необходимые бизнес-результаты, такие как конверсии в звонки, покупки и тд), она вошла в ключевой инструментарий нашего агентства и холдинга Media Direction Group. Особенно важно, что технология не осталась только в рамках фестивального проекта, а работает и эволюционирует. Наш продукт уже получил высокие оценки на локальных фестивалях — Effie Russia, Red Apple: Festival Of Media, «Серебряный Меркурий», и теперь мы можем с уверенностью говорить, что его высоко оценили и представители мировой индустрии, чему мы очень рады».