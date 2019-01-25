OMD Media Direction стало единственным российским победителем WARC Media Awards

Олег Азарьев, генеральный директор OMD Media Direction :

«Мы очень гордимся тем, что OMD Media Direction завоевало высокую награду на фестивале WARC Media Awards. Жюри по достоинству оценило нашу уникальную разработку Programmatic Digital OOH (покупка outdoor-инвентаря с учетом аудиторных таргетингов на базе programmatic-технологий), первую в мировой практике. После успешного теста продукта в Новосибирске мы продолжили его развивать, масштабируя на Москву и другие города-миллионники. Поскольку эффективность технологии была неоднократно отмечена нашими клиентами (Programmatic Digital OOH позволяет эффективно выстраивать целевой охват в наружной рекламе, минимизировать частотные хвосты и достигать необходимые бизнес-результаты, такие как конверсии в звонки, покупки и тд), она вошла в ключевой инструментарий нашего агентства и холдинга Media Direction Group. Особенно важно, что технология не осталась только в рамках фестивального проекта, а работает и эволюционирует. Наш продукт уже получил высокие оценки на локальных фестивалях — Effie Russia, Red Apple: Festival Of Media, «Серебряный Меркурий», и теперь мы можем с уверенностью говорить, что его высоко оценили и представители мировой индустрии, чему мы очень рады».