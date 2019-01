OMD Media Direction стало единственным российским победителем WARC Media Awards

WARC Media Awards — престижная британская премия, которая освещает лучшие маркетинговые и рекламные кейсы со всего мира. В этом году серебро и специальная награда «Самая масштабируемая идея» — за техническую идею, способную оказать влияние в своем секторе и, возможно, за ее пределами — были присуждены OMD Media Direction .

Гран-при — Prescribed to Death

Клиент: National Safety Council

Агентство: Energy BBDO

Рекламодатель: National Safety Council

Страна: United States

Золото

The Wentworth Rat

Клиент: Showcase

Агентство: Mindshare Australia

Рекламодатель: Foxtel

Страна: Australia

Highway Gallery

Клиент: Louvre Abu Dhabi

Агентство: TBWA\RAAD

Рекламодатель: ADTCA

Страна: United Arab Emirates

Golden Egg Crunch

Клиент: KFC

Агентство: Ensemble Worldwide, Universal McCann

Рекламодатель: QSR Stores Sdn Bhd

Страна: Malaysia

Серебро

Smart technologies increase offline media efficiency

Самая масштабируемая идея

Клиент: Uber

Агентство: OMD Media Direction Russia, Media Direction Group

Рекламодатель: Uber Technology

Страна: Russian Federation

Energy Broadcast System

Клиент: Flying Pig Marathon

Агентство: Barefoot Proximity

Рекламодатель: Flying Pig Marathon

Страна: United States

Racing the Sun

Клиент: Volvo

Агентство: Courageous Studios, Mindshare

Рекламодатель: Volvo

Страна: United States

TasteFace

Клиент: Marmite

Агентство: AnalogFolk

Рекламодатель: Unilever

Страна: United Kingdom

Бронза

The most prosperous ATM

Клиент: Bank of New Zealand

Агентство: Colenso BBDO, MediaCom NZ

Рекламодатель: Bank of New Zealand

Страна: New Zealand

Less screen time, more play time

Клиент: OMO

Агентство: Mindshare, Lowe

Рекламодатель: Unilever

Страна: Vietnam

Real-time multiscreen sync

Клиент: Breeze

Агентство: Mindshare Philippines

Рекламодатель: Unilever Philippines

Страна: Philippines

World Cup Winning Moments

Клиент: Clear Men

Агентство: Mindshare Indonesia, AdColony

Рекламодатель: Unilever Indonesia

Страна: Indonesia