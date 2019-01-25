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18+
25.01.2019 в 12:00

OMD Media Direction стало единственным российским победителем WARC Media Awards

За работу Smart technologies increase offline media efficiency агентство получило серебро и специальную награду

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WARC Media Awards — престижная британская премия, которая освещает лучшие маркетинговые и рекламные кейсы со всего мира. В этом году серебро и специальная награда «Самая масштабируемая идея» — за техническую идею, способную оказать влияние в своем секторе и, возможно, за ее пределами — были присуждены OMD Media Direction .

Гран-при — Prescribed to Death

Клиент: National Safety Council
Агентство: Energy BBDO
Рекламодатель: National Safety Council
Страна: United States

Золото

The Wentworth Rat

Клиент: Showcase
Агентство: Mindshare Australia
Рекламодатель: Foxtel
Страна: Australia

Highway Gallery

Клиент: Louvre Abu Dhabi
Агентство: TBWA\RAAD
Рекламодатель: ADTCA
Страна: United Arab Emirates

Golden Egg Crunch

Клиент: KFC
Агентство: Ensemble Worldwide, Universal McCann
Рекламодатель: QSR Stores Sdn Bhd
Страна: Malaysia

Серебро

Smart technologies increase offline media efficiency

Самая масштабируемая идея

Клиент: Uber
Агентство: OMD Media Direction Russia, Media Direction Group
Рекламодатель: Uber Technology
Страна: Russian Federation

Energy Broadcast System

Клиент: Flying Pig Marathon
Агентство: Barefoot Proximity
Рекламодатель: Flying Pig Marathon
Страна: United States

Racing the Sun

Клиент: Volvo
Агентство: Courageous Studios, Mindshare
Рекламодатель: Volvo
Страна: United States

TasteFace

Клиент: Marmite
Агентство: AnalogFolk
Рекламодатель: Unilever
Страна: United Kingdom

Бронза

The most prosperous ATM

Клиент: Bank of New Zealand
Агентство: Colenso BBDO, MediaCom NZ
Рекламодатель: Bank of New Zealand
Страна: New Zealand

Less screen time, more play time

Клиент: OMO
Агентство: Mindshare, Lowe
Рекламодатель: Unilever
Страна: Vietnam

Real-time multiscreen sync

Клиент: Breeze
Агентство: Mindshare Philippines
Рекламодатель: Unilever Philippines
Страна: Philippines

World Cup Winning Moments

Клиент: Clear Men
Агентство: Mindshare Indonesia, AdColony
Рекламодатель: Unilever Indonesia
Страна: Indonesia

Олег Азарьев, генеральный директор OMD Media Direction :

«Мы очень гордимся тем, что OMD Media Direction завоевало высокую награду на фестивале WARC Media Awards. Жюри по достоинству оценило нашу уникальную разработку Programmatic Digital OOH (покупка outdoor-инвентаря с учетом аудиторных таргетингов на базе programmatic-технологий), первую в мировой практике. После успешного теста продукта в Новосибирске мы продолжили его развивать, масштабируя на Москву и другие города-миллионники. Поскольку эффективность технологии была неоднократно отмечена нашими клиентами (Programmatic Digital OOH позволяет эффективно выстраивать целевой охват в наружной рекламе, минимизировать частотные хвосты и достигать необходимые бизнес-результаты, такие как конверсии в звонки, покупки и тд), она вошла в ключевой инструментарий нашего агентства и холдинга Media Direction Group. Особенно важно, что технология не осталась только в рамках фестивального проекта, а работает и эволюционирует. Наш продукт уже получил высокие оценки на локальных фестивалях — Effie Russia, Red Apple: Festival Of Media, «Серебряный Меркурий», и теперь мы можем с уверенностью говорить, что его высоко оценили и представители мировой индустрии, чему мы очень рады».

OMD Media Direction WARC Media Awards
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