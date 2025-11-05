Sostav.ru

05.11.2025 в 18:10

Победители четвертого фестиваля коммерческого видеопродакшна Big Picture by Grape

Работы года, которые определили индустрию и задали новый тон диалогу между брендами, агентствами и продакшенами

На четвертом фестивале коммерческого видеопродакшна Big Picture by Grape — главной площадки страны, где встречаются лучшие продакшн-команды, агентства и бренды жюри отметило лучшие работы.

Главный приз получил ролик «Меняй работу!» для Точки, созданный Daddy’s Film — пример того, как бренды сегодня говорят с аудиторией честно и эмоционально.

Гран-при

Название: «Меняй работу!»

Продакшн Daddy's Film, режиссер Ладо Кватания
Клиент: «Точка»
Номинации Прешут/нейробордоматик, Арт-дирекшн, Музыка/звуковое оформление, Операторская работа, Художественная постановка, Режиссура, CG/visual effects, Рекламный ролик (long), Финансы и страхование

Продакшн года Daddy's Film

Группа номинаций: Best in class, Best long format, Best Сraft
Номинации: Девелоперы, строительство, Финансы и страхование, Рекламный ролик (long), Прешут/нейробордоматик, Арт-дирекшн, Музыка/звуковое оформление, Операторская работа, Художественная постановка, Режиссура, CG/visual effects
Работы: «Потому что рядом Брусника», «Новогодний ролик 24/25», «Меняй работу!», «Новый год в новой квартире»

Клиент года: Точка
Продакшн: Daddy's Film
Группа номинаций: Best in class, Best long format, Best Сraft
Номинации: Прешут/нейробордоматик, Арт-дирекшн, Музыка/звуковое оформление, Операторская работа, Художественная постановка, Режиссура, CG/visual effects, Рекламный ролик (long), Финансы и страхование
Название работы: «Меняй работу!»

Категория Best in class

Бронза

Номинация: Финансы и страхование
Название: «Бесприданница»
Продакшн/автор: WRAP

Номинация: Спорт
Название: 24/7
Продакшн/автор: Ефим Бакаев Hype Production

Номинация: Fashion & Beauty
Название: JD
Продакшн/автор :SPOT

Номинация: Телекоммуникации, интернет
Название: «Увидимся! Твой Иви.»
Продакшн/автор: SPOT

Номинация: Авто
Название: Auto
Продакшн/автор: SPOT

Категория Best in class

Серебро

Номинация: Девелоперы, строительство
Название: «Потому что рядом Брусника»
Продакшн/автор: Daddy's Film

Номинация: Финансы и страхование
Название: «Для тех, кто живет жизнь»
Продакшн/автор: Stereotactic

Категория Best in class

Золото

Номинация: Девелоперы, строительство
Название: Новогодний ролик 24/25
Продакшн/автор: Daddy's Film

Номинация: Финансы и страхование
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film

Номинация: Непродовольственные товары
Название: ECQWA
Продакшн: Бюро «Рабочее название»

Номинация: Спорт
Название: Team Yandex
Продакшн/автор: Ефим Бакаев Stereotactic

Категория Best in class

Специальное жюри

Номинация: Fashion & Beauty
Название: STUDIO SLOW SPECIAL
Продакшн/автор: Эдуард Габриелян NICS PRODUCTION

Номинация: Авто
Название: Auto
Продакшн/автор: SPOT

Номинация: Девелоперы, строительство
Название: Новогодний ролик 24/25
Продакшн/автор: Daddy's Film

Номинация: Финансы и страхование
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film

Номинация: Финансы и страхование
Название: Для тех, кто живет жизнь
Продакшн/автор: Рокетбанк Stereotactic

Номинация: Непродовольственные товары
Название: ECQWA
Продакшн/автор: Бюро «Рабочее название»

Номинация: Спорт
Название: Team Yandex
Продакшн/автор: Ефим Бакаев Stereotactic

Номинация: Спорт
Название: 24/7
Продакшн/автор: Ефим Бакаев Hype Production

Категория Best Craft

Бронза

Номинация: CG/visual effects
Название: Dior x Rimowa
Продакшн/автор: Stance

Номинация: Low budget ролик
Название: Все везде и сразу
Продакшн/автор: Plenka

Номинация: Анимационный ролик
Название: 1942. Opening WWII Titles for Voronezh Immersive
Продакшн/автор: Даня Русанов

Название: Heinz: новые традиции
Продакшн/автор: SWIFT STUDIO

Номинация: Использование AI
Название: Берегите силы с Межгородом
Продакшн/автор: @10101010.ai

Номинация: Музыка/звуковое оформление
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film

Номинация: Операторская работа
Название: Studio Slow (SS)
Продакшн/автор: Арсен Саркисян

Номинация: Прешут/нейробордоматик
Название: «Яндекс 360»
Продакшн/автор: Виктор Дерр ZheeShee Take Shot

Номинация: Режиссура
Название: 24/7
Продакшн/автор: Ефим Бакаев Hype Production

Номинация: Рекламный ролик
Название: Чайка
Продакшн/автор: Trehmer

Категория Best Craft

Серебро

Номинация: CG/visual effects
Название: Ritual
Продакшн/автор: Stance

Номинация: CG/visual effects
Название: T2 Justas
Продакшн/автор: Optimystic BallPark

Номинация: Low budget ролик
Название: «Дом — это не место»
Продакшн/автор: The Rise team

Номинация: Анимационный ролик
Название: ECQWA
Продакшн/автор: Бюро «Рабочее название»

Номинация: Анимационный ролик
Название: «Майор Гром: Игра» — план Разумовского
Продакшн/автор: Petrick

Номинация: Использование AI
Название: Pierrot
Продакшн/автор: Арсений Кузнецов

Номинация: Прешут/нейробордоматик
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film

Номинация: Режиссура
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film

Номинация: Социальное видео для коммерческого бренда
Название: Радиатор
Продакшн/автор: Trehmer

Номинация: Художественная постановка
Название: 24/7
Продакшн/автор: Ефим Бакаев Hype Production

Категория Best Craft

Золото

Номинация: CG/visual effects, Операторская работа, Художественная постановка, Арт-дирекшн
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film

Номинация: Арт-дирекшн, Рекламный ролик, Художественная постановка
Название: ECQWA
Продакшн/автор: Бюро «Рабочее название»

Номинация: Анимационный ролик
Название: Тизер-трейлер фестиваля креативных индустрий G8
Продакшн/автор: Petrick

Номинация: Прешут/нейробордоматик
Название: Супер бокс
Продакшн/автор: Reason Pictures

Номинация: Социальное видео для коммерческого бренда
Название: Отклеиваем стереотипы
Продакшн/автор: Zebra Hero After agency

Категория Best long format

Бронза

Номинация: Рекламный ролик (long)
Название: Для тех, кто живет жизнь
Продакшн/автор: Рокетбанк Stereotactic

Номинация: Рекламный ролик (long)
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film

Номинация: Рекламный ролик (long)
Название: Отклеиваем стереотипы
Продакшн/автор: Zebra Hero After agency

Номинация: Музыкальное видео
Название: Полет
Продакшн/автор: Александра Чухненко

Категория Best long format

Серебро

Номинация: Experimental video
Название: Обратная перспектива
Продакшн/автор: Petrick

Номинация: Experimental video
Название: Basics of video production
Продакшн/автор: Бюро «Рабочее название» Никита Лукьянов

Номинация: Корпоративный фильм
Название: North Pacific. Buzzy Days
Продакшн/автор: BOSP Group

Номинация: Рекламный ролик (long)
Название: Перчатки
Продакшн/автор: Trehmer

Номинация: Рекламный ролик (long)
Название: Новый год в новой квартире
Продакшн/автор: Daddy's Film

Категория Best long format

Золото

Номинация: Корпоративный фильм
Название: Образ бегущей лошади
Продакшн/автор: Меланич Ольга

Young Talent
Категория Best Craft

Бронза

Номинация: Социальное видео для НКО
Название: «Я рядом»
Продакшн/автор: Александра Размадзе

Номинация: Использование AI
Название: «Посмотри, какая луна!»
Продакшн/автор: Анастасия Медведева

Young Talent
Категория Best in class

Серебро

Номинация: Fashion & Beauty
Название: STUDIO SLOW SPECIAL
Продакшн/автор: Эдуард Габриелян NICS PRODUCTION

Номинация: Fashion & Beauty
Название: Муза
Продакшн/автор: Анастасия Стрелецкая

Young Talent
Категория Best in class

Золото

Номинация: Спорт
Название: Спартак — это классика! Промо сезона 25/26
Продакшн/автор: Руслан Кадыров OG production

Young Talent
Категория Best Сraft

Золото

Номинация: Использование AI
Название: Movement
Продакшн/автор: Сергей Жаров

Young Talent
Категория Best long format

Золото

Номинация: Музыкальное видео
Название: Переход
Продакшн/автор: Сергей ПАВЛОВ TEO FILMS

Big Picture by Grape
