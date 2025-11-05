Победители четвертого фестиваля коммерческого видеопродакшна Big Picture by Grape

На четвертом фестивале коммерческого видеопродакшна Big Picture by Grape — главной площадки страны, где встречаются лучшие продакшн-команды, агентства и бренды жюри отметило лучшие работы.
Главный приз получил ролик «Меняй работу!» для Точки, созданный Daddy’s Film — пример того, как бренды сегодня говорят с аудиторией честно и эмоционально.
Гран-при
Название: «Меняй работу!»
Продакшн Daddy's Film, режиссер Ладо Кватания
Клиент: «Точка»
Номинации Прешут/нейробордоматик, Арт-дирекшн, Музыка/звуковое оформление, Операторская работа, Художественная постановка, Режиссура, CG/visual effects, Рекламный ролик (long), Финансы и страхование
Продакшн года Daddy's Film
Группа номинаций: Best in class, Best long format, Best Сraft
Номинации: Девелоперы, строительство, Финансы и страхование, Рекламный ролик (long), Прешут/нейробордоматик, Арт-дирекшн, Музыка/звуковое оформление, Операторская работа, Художественная постановка, Режиссура, CG/visual effects
Работы: «Потому что рядом Брусника», «Новогодний ролик 24/25», «Меняй работу!», «Новый год в новой квартире»
Клиент года: Точка
Продакшн: Daddy's Film
Группа номинаций: Best in class, Best long format, Best Сraft
Номинации: Прешут/нейробордоматик, Арт-дирекшн, Музыка/звуковое оформление, Операторская работа, Художественная постановка, Режиссура, CG/visual effects, Рекламный ролик (long), Финансы и страхование
Название работы: «Меняй работу!»
Категория Best in class
Бронза
Номинация: Финансы и страхование
Название: «Бесприданница»
Продакшн/автор: WRAP
Номинация: Спорт
Название: 24/7
Продакшн/автор: Ефим Бакаев Hype Production
Номинация: Fashion & Beauty
Название: JD
Продакшн/автор :SPOT
Номинация: Телекоммуникации, интернет
Название: «Увидимся! Твой Иви.»
Продакшн/автор: SPOT
Номинация: Авто
Название: Auto
Продакшн/автор: SPOT
Категория Best in class
Серебро
Номинация: Девелоперы, строительство
Название: «Потому что рядом Брусника»
Продакшн/автор: Daddy's Film
Номинация: Финансы и страхование
Название: «Для тех, кто живет жизнь»
Продакшн/автор: Stereotactic
Категория Best in class
Золото
Номинация: Девелоперы, строительство
Название: Новогодний ролик 24/25
Продакшн/автор: Daddy's Film
Номинация: Финансы и страхование
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film
Номинация: Непродовольственные товары
Название: ECQWA
Продакшн: Бюро «Рабочее название»
Номинация: Спорт
Название: Team Yandex
Продакшн/автор: Ефим Бакаев Stereotactic
Категория Best in class
Специальное жюри
Номинация: Fashion & Beauty
Название: STUDIO SLOW SPECIAL
Продакшн/автор: Эдуард Габриелян NICS PRODUCTION
Номинация: Авто
Название: Auto
Продакшн/автор: SPOT
Номинация: Девелоперы, строительство
Название: Новогодний ролик 24/25
Продакшн/автор: Daddy's Film
Номинация: Финансы и страхование
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film
Номинация: Финансы и страхование
Название: Для тех, кто живет жизнь
Продакшн/автор: Рокетбанк Stereotactic
Номинация: Непродовольственные товары
Название: ECQWA
Продакшн/автор: Бюро «Рабочее название»
Номинация: Спорт
Название: Team Yandex
Продакшн/автор: Ефим Бакаев Stereotactic
Номинация: Спорт
Название: 24/7
Продакшн/автор: Ефим Бакаев Hype Production
Категория Best Craft
Бронза
Номинация: CG/visual effects
Название: Dior x Rimowa
Продакшн/автор: Stance
Номинация: Low budget ролик
Название: Все везде и сразу
Продакшн/автор: Plenka
Номинация: Анимационный ролик
Название: 1942. Opening WWII Titles for Voronezh Immersive
Продакшн/автор: Даня Русанов
Название: Heinz: новые традиции
Продакшн/автор: SWIFT STUDIO
Номинация: Использование AI
Название: Берегите силы с Межгородом
Продакшн/автор: @10101010.ai
Номинация: Музыка/звуковое оформление
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film
Номинация: Операторская работа
Название: Studio Slow (SS)
Продакшн/автор: Арсен Саркисян
Номинация: Прешут/нейробордоматик
Название: «Яндекс 360»
Продакшн/автор: Виктор Дерр ZheeShee Take Shot
Номинация: Режиссура
Название: 24/7
Продакшн/автор: Ефим Бакаев Hype Production
Номинация: Рекламный ролик
Название: Чайка
Продакшн/автор: Trehmer
Категория Best Craft
Серебро
Номинация: CG/visual effects
Название: Ritual
Продакшн/автор: Stance
Номинация: CG/visual effects
Название: T2 Justas
Продакшн/автор: Optimystic BallPark
Номинация: Low budget ролик
Название: «Дом — это не место»
Продакшн/автор: The Rise team
Номинация: Анимационный ролик
Название: ECQWA
Продакшн/автор: Бюро «Рабочее название»
Номинация: Анимационный ролик
Название: «Майор Гром: Игра» — план Разумовского
Продакшн/автор: Petrick
Номинация: Использование AI
Название: Pierrot
Продакшн/автор: Арсений Кузнецов
Номинация: Прешут/нейробордоматик
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film
Номинация: Режиссура
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film
Номинация: Социальное видео для коммерческого бренда
Название: Радиатор
Продакшн/автор: Trehmer
Номинация: Художественная постановка
Название: 24/7
Продакшн/автор: Ефим Бакаев Hype Production
Категория Best Craft
Золото
Номинация: CG/visual effects, Операторская работа, Художественная постановка, Арт-дирекшн
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film
Номинация: Арт-дирекшн, Рекламный ролик, Художественная постановка
Название: ECQWA
Продакшн/автор: Бюро «Рабочее название»
Номинация: Анимационный ролик
Название: Тизер-трейлер фестиваля креативных индустрий G8
Продакшн/автор: Petrick
Номинация: Прешут/нейробордоматик
Название: Супер бокс
Продакшн/автор: Reason Pictures
Номинация: Социальное видео для коммерческого бренда
Название: Отклеиваем стереотипы
Продакшн/автор: Zebra Hero After agency
Категория Best long format
Бронза
Номинация: Рекламный ролик (long)
Название: Для тех, кто живет жизнь
Продакшн/автор: Рокетбанк Stereotactic
Номинация: Рекламный ролик (long)
Название: Меняй работу!
Продакшн/автор: Daddy's Film
Номинация: Рекламный ролик (long)
Название: Отклеиваем стереотипы
Продакшн/автор: Zebra Hero After agency
Номинация: Музыкальное видео
Название: Полет
Продакшн/автор: Александра Чухненко
Категория Best long format
Серебро
Номинация: Experimental video
Название: Обратная перспектива
Продакшн/автор: Petrick
Номинация: Experimental video
Название: Basics of video production
Продакшн/автор: Бюро «Рабочее название» Никита Лукьянов
Номинация: Корпоративный фильм
Название: North Pacific. Buzzy Days
Продакшн/автор: BOSP Group
Номинация: Рекламный ролик (long)
Название: Перчатки
Продакшн/автор: Trehmer
Номинация: Рекламный ролик (long)
Название: Новый год в новой квартире
Продакшн/автор: Daddy's Film
Категория Best long format
Золото
Номинация: Корпоративный фильм
Название: Образ бегущей лошади
Продакшн/автор: Меланич Ольга
Young Talent
Категория Best Craft
Бронза
Номинация: Социальное видео для НКО
Название: «Я рядом»
Продакшн/автор: Александра Размадзе
Номинация: Использование AI
Название: «Посмотри, какая луна!»
Продакшн/автор: Анастасия Медведева
Young Talent
Категория Best in class
Серебро
Номинация: Fashion & Beauty
Название: STUDIO SLOW SPECIAL
Продакшн/автор: Эдуард Габриелян NICS PRODUCTION
Номинация: Fashion & Beauty
Название: Муза
Продакшн/автор: Анастасия Стрелецкая
Young Talent
Категория Best in class
Золото
Номинация: Спорт
Название: Спартак — это классика! Промо сезона 25/26
Продакшн/автор: Руслан Кадыров OG production
Young Talent
Категория Best Сraft
Золото
Номинация: Использование AI
Название: Movement
Продакшн/автор: Сергей Жаров
Young Talent
Категория Best long format
Золото
Номинация: Музыкальное видео
Название: Переход
Продакшн/автор: Сергей ПАВЛОВ TEO FILMS