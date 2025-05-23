Минцифры установит тариф для бизнеса за использование госсервисов

Минцифры представило проект постановления, предусматривающий плату в размере 4,94 руб. за каждое обращение коммерческих организаций к инфраструктуре электронного правительства (ЭП). Документ разработан в рамках исполнения поправок в закон «О рекламе», принятых в декабре 2024 года. Проект допускает возможность использования бизнесом инфраструктуры ЭП за плату и без нее, за исключением случаев, когда обращение осуществляется для исполнения законов, «если правительством не установлено иное». Об этом сообщает Forbes.

Ведомство утверждает, что нагрузка на инфраструктуру ЭП со стороны бизнеса стремительно растет. Например, банки и страховые компании активно интегрируют государственные сервисы в клиентские приложения, запрашивая данные для упрощения взаимодействия с пользователями. В Минцифры подчеркивают, что изначально Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) создавалась для нужд госорганов, однако сегодня коммерческие обращения преобладают. При этом в министерстве уточняют, что окончательные параметры тарификации еще могут быть пересмотрены в ходе общественного обсуждения.

Бизнес-ассоциации и крупные компании выступили против введения платы за обращения, обусловленные исполнением законов. Представители телеком-операторов и ИТ-гигантов, таких как МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Ассоциация больших данных, считают, что такие взаимодействия не направлены на извлечение прибыли и должны оставаться бесплатными. По их мнению, государство должно разграничить коммерческие и регуляторные запросы, разработав более гибкую и экономически обоснованную модель тарификации.

Напомним, 1 апреля 2025 года вступили в силу поправки к закону «О рекламе», по которому распространители онлайн-рекламы должны отчислять в федеральный бюджет 3% от дохода за свои услуги. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отмечал, что отрасль не поддерживала инициативу по сбору.