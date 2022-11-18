Дерзкий «ПиццаН»: как в «Индиго» придумали ребрендинг Pizza Hut в России

Сеть Pizza Hut локализовалась в России под названием «ПиццаН». После объявления о необходимости создания отдельного бренда для сети многие вывески были заменены на временные Pizza H, а некоторые рестораны смогли сохранить оригинальное название. Сейчас сеть постепенно меняет вывески на новые — логотип и название появились в ресторанах и на сайте, а также на упаковке и униформе сотрудников. Антон Бахурский, креативный директор агентства «Индиго», рассказал Sostav о работе над ребрендингом.

Антон Бахурский, креативный директор агентства «Индиго»: Мы в «Индиго» понимаем бренды как личности. Создавая бренд, мы наделяем его уникальной психологией, характером и привычками. Перед началом работы команда проводит несколько сессий по исследованию личности бренда. Можно назвать это своеобразным психоанализом. Вы спросите, зачем это делать. А мы ответим — для того, чтобы выяснить образ бренда. Выходит, бренд можно представить в виде молодого человека или девушки, с которыми гости наверняка захотят провести свободное время.

В ходе такого анализа агентство сделало вывод: оригинальный бренд был «слишком взрослым и серьёзным для молодой аудитории, давно живущей совсем иными нарративами», отметил Бахурский.

Агентство и российская команда Pizza Hut хотели сохранить преемственность и связь со старым брендом, чтобы не потерять существующих поклонников сети.

Антон Бахурский, креативный директор агентства «Индиго»: После замены вывесок в интернете сразу появились мемы про Pizza H, авторы которых умилялись новому названию. Мы присмотрелись — а вдруг там уже есть решение, о котором говорят люди, пускай и в шутку. Так и появился «ПиццаН». У «ПиццаНа» есть смелость, амбиция и зубастость. «ПиццаН» сказал — «ПиццаН» сделал! «ПиццаН» идет против правил и обязательно победит, потому что он новый и интересный. Этот парень нам точно подходит, решили мы.

Креаторы стремились сохранить в логотипе отличительные черты изначального бренда и убрать «всё, что тянуло его ко дну». Например, шрифт в соусной надписи в логотипе агенство посчитало «слишком ручным» и старящим весь образ.

Основную часть логотипа раньше составлял главную часть логотипа — его упростили, оставив прежней массу пятна, чтобы сохранить преемственность.