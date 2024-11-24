Little Beast и NBA выпустили коллекцию одежды для животных

Бренд Little Beast в рамках сотрудничества с NBA выпустил лимитированную коллекцию баскетбольных свитеров и бандан для собак.

Производитель одежды для четвероногих питомцев представил вязаные джемперы с логотипами шести баскетбольных команд: Knicks, Lakers, Celtics, Warriors, Bulls и 76ers. И столько же видов бандан с графическими надписями в фирменных цветах команд.

Продажи коллекции стартовали одновременно с началом сезона NBA 2024−2025. Размеры вещей варьируются от XXS до XXL, поэтому подойдут собакам всех форм и размеров. Стоимость свитеров составляет $69, бандан — $33.