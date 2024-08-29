«Пираты» vs платная подписка: готовы ли пользователи платить за уникальный видеоконтент

Сегодня российский рынок онлайн-кинотеатров переживает развитие, а зрители всё чаще прибегают к платным подпискам. С возросшим спросом на качественный контент стриминговые платформы вынуждены адаптироваться и предлагать уникальные предложения, чтобы завоевать внимание зрителей.

Стремительный рост: как часто пользователи смотрят видео?

Рынок российских видеосервисов развивается, благодаря чему спрос на видеоконтент среди пользователей активно растёт. Аудитория ищет качественный контент разных форматов и жанров, а стриминговые сервисы стремятся закрыть эту потребность, предлагая большое разнообразие фильмов, сериалов и шоу.

Просмотр видео онлайн является одной из самых распространенных форм досуга. Согласно исследованию Vision за 2024 год, 31% россиян ежедневно просматривают видео онлайн, 24% делают это 4−5 раз в неделю, а 25% — 2−3 раза в неделю. Только 20% опрошенных смотрят видео в интернете реже одного раза в неделю. Следовательно, бизнес, связанный с производством и трансляцией контента, укрепляет позиции.

Конкуренция на рынке видеосервисов усиливается. Каждый год появляется всё больше онлайн-кинотеатров. Игроки борются за внимание потребителей, используя для этого различные методы.

Спрос на качество: востребована ли платная подписка?

Видеосервисы развивают свой бизнес, в том числе за счёт монетизации для создателей контента. Существуют две основные модели монетизации: SVOD (подписка на видео по запросу) и AVOD (видео по запросу на основе рекламы). SVOD предоставляет зрителям полный доступ к библиотеке видео за определенную ежемесячную, еженедельную или ежегодную плату. AVOD позволяет потребителям получать бесплатный контент, но с размещенной внутри видео рекламой.

Сегодня наиболее популярная модель на рынке видеосервисов — SVOD. Платная подписка обеспечивает разнообразие уникального контента разных форматов и жанров и повышает удобство взаимодействия с платформой. Один из последних примеров — запуск единой подписки на сервисы цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга», которая станет доступна уже в четвёртом квартале 2024 года. Пользователи смогут смотреть платный контент онлайн-кинотеатра Premier, а также фильмы, сериалы, шоу и другие видео без рекламы на национальном видеохостинге Rutube и в приложении вертикальных видео Yappy. Доступ ко всем трём площадкам будет бесшовным.

Регулярные обновления видеоплатформ стимулируют пользователей платить за контент всё чаще. Согласно исследованию Ipsos за 2024 год, 47% россиян используют платную подписку на видеосервисы, а 19% готовы оформить специальное предложение. Таким образом, потенциальная аудитория онлайн-платформ составляет 61% — столько россиян готовы платить за уникальный контент.

UGC-контент — секретное оружие видеосервисов

Однако 34% респондентов не пользуются платными услугами видеоплатформ и пока не готовы оформить подписку. Этот тип пользователей предпочитает платформы AVOD, причём их выбор чаще оказывается в пользу UGC-контента, созданного любителями, а не профессионалами.

В то время как пользовательский контент имеет огромную популярность у аудитории, он приносит большую пользу бизнесу. Благодаря UGC-контенту растёт доверие к бренду, улучшаются SEO показатели, но главное — растут продажи при минимальных затратах. В рамках рынка видеосервисов это может означать повышение лояльности пользователей, готовых оформить платную подписку.

В России UGC-контент продолжает существовать, несмотря на блокировку YouTube — самой крупной площадки с авторскими роликами. Блогеры успешно развивают свои каналы на отечественных платформах, таких как Rutube, получая поддержку и выплаты от сервиса. Интерес аудитории к пользовательскому контенту не снижается, следовательно, конкуренцию на рынке будут выигрывать платформы, которые сделают UGC-контент своим приоритетом.

Борьба с «пиратами» несёт прогресс для видеосервисов?

При этом спросом у аудитории пользуется и зарубежный контент, которого стало меньше из-за санкций. Появились проблемы с продлением действующих контрактов с западными киностудиями. В результате на российских видеоплатформах увеличилось количество пиратского контента.

Отношение пользователей к пиратству по-прежнему неоднозначное: одни видят в нём приемлемый способ компенсации недостатка зарубежного контента, другие — выражают недовольство из-за низкого качества, предпочитая платить за качественный отечественный продукт.

Видеосервисы же активно противостоят «пиратам». Например, национальный видеохостинг Rutube и ряд крупных медиахолдингов подписали меморандум о борьбе с пиратским контентом. Согласно ему, цифровые платформы обязуются учитывать интересы правообладателей и при запросе от них своевременно удалять пиратские видео.

Пиратство является серьёзной проблемой, так как составляет большую конкуренцию легальным сервисам, однако вместе с тем оно побуждает стриминговые платформы прогрессировать, улучшая собственный контент за счёт повышения качества и расширения библиотеки.

Фактор успеха № 1 — разнообразие форматов и жанров

На фоне отсутствия западного контента российские стриминговые платформы начали активно разрабатывать новые идеи и увеличивать инвестиции. В результате на рынке появилось немало громких и запоминающихся проектов.

Одним из ключевых факторов успеха российской киноиндустрии является разнообразие форматов и жанров. Стремление к многообразию позволяет создателям контента ориентироваться на различные целевые аудитории и экспериментировать с новыми идеями, что, в свою очередь, привлекает зрителей и увеличивает их интерес к платным сервисам.

Но чтобы платная подписка действительно заинтересовала пользователей, необходимо соблюсти несколько условий. Так, по данным исследования Vision, 71% жителей России отметили, что отсутствие нужного контента в свободном доступе является причиной для оформления платной подписки. 76% респондентов назвали главным драйвером для оформления подписки её включение в пакет без увеличения цены. 65% опрошенных согласны заплатить онлайн-сервисам в обмен на получение специального промокода или бонуса. А 58% требуют от площадок приемлемой цены за их услуги. При этом более половины пользователей онлайн-платформ отмечают, что для них важен широкий выбор контента.

Также результаты исследования показывают, что чаще всего пользователи предпочитают короткие видео — 46%, 43% зрителей смотрят российские сериалы, а 38% — зарубежные. Кроме того, только 36% и 31% смотрят отечественные и иностранные фильмы соответственно. Меньше всего онлайн-сервисы используют для просмотра новостей и шоу от телеканалов или блогеров. Однако наличие этих жанров важно, так как вариативность предложенного контента делает платформу наиболее привлекательной для пользователя.

В целом, сегодня на рынке стриминговых платформ наблюдается следующая тенденция: видеосервисы стремятся сделать свою подписку базовой, тем самым стараясь удержать зрителей и полностью удовлетворить их потребности в контенте. Это исключает возможность перехода аудитории на другие сервисы, поскольку у потребителей не возникает желания отключать подписку.

Как показывает решение цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга», единая подписка на несколько сервисов делает просмотр контента более комфортным и удобным, так как все шоу, сериалы и фильмы будут собраны в одном месте. Это помогает не только привлечь новых пользователей благодаря многообразию контента, но и увеличить лояльность той аудитории, которая уже есть на площадках.