Pinterest: мужчины планируют увеличить расходы на питание и отдых в 2022 году

Фотохостинг Pinterest опубликовал результаты совместного с Talkshoppe исследования, в ходе которого выяснилось, что 75% опрошенных мужчин планируют потратить больше денег в 2022 году на питание, отдых, общение с семьёй и друзьями.

Одинаковое количество респондентов (по 55%) заявили, что будут чаще ходить в кинотеатры, питаться в кафе и ресторанах. 50% опрошенных намерены устраивать большее количество домашних вечеринок для друзей, 60% мужчин планируют найти новые интересные занятия для всей семьи, а 30% желают вложиться в крупную покупку, например, автомобиля.

По мнению аналитиков, мужчины чаще женщин готовы тратить большие суммы на покупку брендовых товаров, которым доверяют. В Pinterest советуют маркетологам учитывать три фактора для подбора целевой аудитории:

При покупке товаров процент конверсии у мужчин выше, чем у женщин, так как они быстрее определяются с выбором и решаются на покупку.

Мужчины-покупатели товаров премиум-класса готовы тратить больше на знакомые им бренды, поэтому стоит обращаться к ним заранее и довольно часто.

Самым главным фактором, который повлиял на успешную покупку мужчин, стал поиск товара. Представители мужского пола ценят платформы, которые помогают им быстро найти лучшую вещь на их вкус.

По данным исследования Comscore, на которое ссылаются в Pinterest, 85% мужчин считают фотохостинг персонализированным, при этом 80% опрошенных заявили, что покупки на платформе могут стать «неожиданными», что удивляет и восхищает их.

В июле 2021 года Pinterest запретил всю рекламу средств для похудения. Как написала компания в своем блоге, она стала единственной крупной платформой, которая ввела запрет на подобные объявления. Pinterest призвала других представителей отрасли «раз и навсегда признать, что не существует такой вещи, как универсальный размер».