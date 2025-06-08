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08.06.2025 в 12:41

Philips запустил миссию в Fortnite с виртуальным голым великаном

Игроки участвуют в «бритвенном баттле» внутри метавселенной

Philips OneBlade представил необычную маркетинговую кампанию в формате интерактивной игры — Body Royale. Проект был анонсирован на TwitchCon Europe 2025 и разработан на базе Fortnite Creative Mode. Главной задачей игроков становится уход за телом в буквальном смысле — на огромном виртуальном персонаже, покрытом густыми волосами.

В центре карты — гигантский мужчина в стиле Minecraft, лишенный одежды, но прикрытый блоками-цензорами. Участники «бритвенного баттла» должны состязаться за контроль над территорией, удаляя волосы с различных участков его тела. По задумке авторов, игровой процесс представляет собой пародию на традиционные баттл-роялы, но с акцентом на ироничное переосмысление мужского груминга. В игре используются элементы классических PvP-шутеров, но оружием становятся машинки для стрижки, а боевые зоны — зоны бикини, спины и носа.

Креативную концепцию разработали агентства Fuse и Ketchum UK совместно с внутренней маркетинговой командой Philips. По словам представителей бренда, Body Royale демонстрирует, как можно говорить о груминге с легкостью, смехом и даже дерзостью — в условиях насыщенной иронии digital-среды.

Body Royale доступна в Fortnite как открытая карта в режиме Creative и сопровождается поддержкой инфлюенсеров и стримеров, активно транслирующих свои «бритвенные битвы».

Philips OneBlade продолжает выстраивать имидж не просто девайса, а культурного маркера — с амбициями быть узнаваемым брендом среди геймеров и миллениалов, для которых уход за собой — это не скучная рутина, а еще одна форма самовыражения.

Philips Fortnite
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