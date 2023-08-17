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17.08.2023 в 16:53

Philip Morris намерен отказаться от производства обычных сигарет к 2025 году

Приоритет хотят отдать электронным устройствам

Табачная компания Philip Morris (марки Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, стики для IQOS) планирует в будущем отказаться от производства обычных сигарет и предложить покупателям «менее вредные альтернативные варианты», сообщил глава германского подразделения концерна Маркус Эссинг газете Bild. В прошлом году компания продала 621 млрд сигарет в мире.

К 2025 году они хотят убедить 40 млн курильщиков перейти на альтернативные варианты, «содержащие меньше вредных веществ», отметил глава подразделения. Под этим он подразумевал продукты типа системы нагревания табака IQOS и другие.

Philip Morris International планировала свернуть российский бизнес к концу 2022 года, однако добиться одобрения сделки российскими властями не получилось.

сигареты электронные сигареты Philip Morris International Parliament
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