Philip Morris намерен отказаться от производства обычных сигарет к 2025 году

Табачная компания Philip Morris (марки Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, стики для IQOS) планирует в будущем отказаться от производства обычных сигарет и предложить покупателям «менее вредные альтернативные варианты», сообщил глава германского подразделения концерна Маркус Эссинг газете Bild. В прошлом году компания продала 621 млрд сигарет в мире.

К 2025 году они хотят убедить 40 млн курильщиков перейти на альтернативные варианты, «содержащие меньше вредных веществ», отметил глава подразделения. Под этим он подразумевал продукты типа системы нагревания табака IQOS и другие.

Philip Morris International планировала свернуть российский бизнес к концу 2022 года, однако добиться одобрения сделки российскими властями не получилось.