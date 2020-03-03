«Каннские Львы» состоятся несмотря на коронавирус

В распоряжение Sostav поступило официальное заявление организаторов «Каннских Львов» о ситуации с новым коронавирусом COVID-19. Согласно посланию, «Каннские львы» пройдут в соответствии с графиком 22−26 июня в Каннах, во Франции.

Каково будет решение, если ситуация в Европе резко обострится, не сообщается. Организаторы международного фестиваля креативности в принятии решений будут ориентироваться на позицию французских властей и наставления ВОЗ.