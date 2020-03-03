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03.03.2020 в 16:10

«Каннские Львы» состоятся несмотря на коронавирус

Однако эта позиция актуальна лишь на текущий момент времени

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В распоряжение Sostav поступило официальное заявление организаторов «Каннских Львов» о ситуации с новым коронавирусом COVID-19. Согласно посланию, «Каннские львы» пройдут в соответствии с графиком 22−26 июня в Каннах, во Франции.

Каково будет решение, если ситуация в Европе резко обострится, не сообщается. Организаторы международного фестиваля креативности в принятии решений будут ориентироваться на позицию французских властей и наставления ВОЗ.

Оргкомитет «Каннских Львов»:

Мы думаем обо всех, кто пострадал от COVID-19 во всем мире. Нашим приоритетом в настоящее время является безопасность наших делегатов и команд — мы продолжаем внимательно следить за развитием COVID-19 / Coronavirus и любым потенциальным воздействием на наше мероприятие. Мы строго следуем указаниям Всемирной организации здравоохранения и французских властей.

Каннские львы Коронавирус
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