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11.12.2024 в 19:15

Песков сообщил, какую нейросеть использует Путин

Пресс-секретарь главы государства высоко оценил уровень развития нейросетей в России

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Российский лидер Владимир Путин получает информацию, которая в том числе обрабатывается при помощи нейросети GigaChat от «Сбера». Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова цитирует ТАСС.

Песков отметил, что глава государства не подключён к GigaChat. Пресс-секретарь российского лидера назвал феноменальными результаты развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России. Но, по его словам, нужно очень много всего дорабатывать.

Песков уверен, что без вмешательства человека не удастся выйти на необходимые показатели в развитии технологии. Также представитель Кремля отметил, что как подспорье ИИ-технологии являются хорошей системой.

Ранее президент пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в России. Глава государства открыт для разных тем.

Владимир Путин Дмитрий Песков Нейросеть
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