«Первый ТВЧ» внедрил онлайн-калькулятор для расчета стоимости рекламы на ТВ

Телекомпания «Первый ТВЧ» для расчета затрат на продвижение рекламы на ТВ запустила на официальном сайте онлайн-калькулятор, который помогает формировать и просчитывать медиапланы самостоятельно, без переговоров с менеджерами. Об этом Sostav рассказали в компании.

В «Первом ТВЧ» отметили, что с калькулятором рекламодатель сможет быстро и без усилий узнать примерную стоимость рекламы и оценить бюджет проекта. Расчет формируется исходя из количества выходов и хронометража ролика. Он актуален для тематического ТВ.

Кроме того, стали доступны опции сохранения в PDF с указанием интересующих рекламных выходов и отправки медиаплана менеджеру, который подробно проконсультирует клиента и поможет запустить рекламную кампанию. Помимо расчета рекламы на ТВ, рекламодатели могут заказать изготовление рекламного ролика, оставив заявку на сайте.