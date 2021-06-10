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10.06.2021 в 14:05

«Первый ТВЧ» внедрил онлайн-калькулятор для расчета стоимости рекламы на ТВ

Расчет формируется исходя из количества выходов и хронометража ролика

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Телекомпания «Первый ТВЧ» для расчета затрат на продвижение рекламы на ТВ запустила на официальном сайте онлайн-калькулятор, который помогает формировать и просчитывать медиапланы самостоятельно, без переговоров с менеджерами. Об этом Sostav рассказали в компании.

В «Первом ТВЧ» отметили, что с калькулятором рекламодатель сможет быстро и без усилий узнать примерную стоимость рекламы и оценить бюджет проекта. Расчет формируется исходя из количества выходов и хронометража ролика. Он актуален для тематического ТВ.

Кроме того, стали доступны опции сохранения в PDF с указанием интересующих рекламных выходов и отправки медиаплана менеджеру, который подробно проконсультирует клиента и поможет запустить рекламную кампанию. Помимо расчета рекламы на ТВ, рекламодатели могут заказать изготовление рекламного ролика, оставив заявку на сайте.

На правах рекламы
Первый ТВЧ
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