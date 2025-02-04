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18+
04.02.2025 в 14:15

Первый международный фестиваль ИИ-фильмов в России – Neuro Masters

Отправить работы можно до 1 апреля, а церемония награждения пройдет 6 июня

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УК НЕКТАРИН ООО | nectarin.ru
erid:2W5zFK4aVRA

Искусственный интеллект уже сегодня меняет представление о создании фильмов: он пишет сценарии, генерирует визуальные образы, озвучивает героев и стилизует кадры так, как раньше могли только профессиональные команды. Neuro Masters — первый международный фестиваль ИИ-фильмов в России — призван показать, как технологии помогают творчеству выйти на новый уровень, и открыть новые имена в этом динамично развивающемся жанре.

Номинации фестиваля

  • Лучший фильм;
  • Лучший рекламный ролик;
  • Лучший музыкальный клип;
  • Лучший социальный фильм;
  • Лучший комедийный фильм.

Мы ищем новаторские работы, созданные при активном использовании искусственного интеллекта. Ваши фильмы могут участвовать в нескольких номинациях сразу. Главное — креативность, высокое качество исполнения и оригинальность идеи.

Прием заявок бесплатный. Отправляйте свои работы до 1 апреля 2025 года. Видео принимаются в Full HD формате, длительностью от 10 секунд до 15 минут. Неанглоязычные фильмы должны включать субтитры на английском языке.

Жюри фестиваля — мировые лидеры в сфере ИИ и фильмов

Судьбу участников будут решать:

  • Джуни Лау (Китай) — режиссер, дизайнер и креативный новатор. Ее работы, созданные с помощью ИИ, получили признание на фестивалях Tribeca 2024 и AI Film Festival. Она стала соавтором первого полнометражного ИИ-фильма Our T2 Remake, премьера которого прошла в Голливуде. Джуни сотрудничает с OpenAI, Stability AI и другими лидерами индустрии.
  • Джеймс Ларкин (Великобритания) — специалист с 20-летним опытом в креативных индустриях. Последние годы посвятил интеграции ИИ в видеопродакшн, маркетинг и диджитал-искусство, работая с Midjourney и Runway.
  • Александр Овсянкин (Россия) — креативный директор агентства Nectarin, создатель Telegram-канала Mulumbator Ai и победитель международного ИИ-фестиваля UnHuman Shorts 2024. За плечами сотня ИИ-видеоработ.
  • Мостафа Забет (Иран) — основатель Иранской Академии Искусственного Интеллекта, обучающей более 15 тыс. студентов. Член жюри множества международных фестивалей ИИ-фильмов.
  • Александра Стречкова (Австрия) — независимый художник, исследователь и один из ТОП-100 мировых инноваторов в области ИИ по версии LinkedIn.
  • Риз Есентаев (Казахстан) — эксперт по нейросетям, который использует ИИ в дизайне и рекламе для крупнейших мировых брендов.
  • Тай Паскал (ОАЭ) — писатель, исследователь ИИ и образования, автор книги «Когда ИИ идет в школу». Лауреат премии GESS Dubai Speaker Awards.
  • Тоби Пойнтер (Канада) — специалист по сторителлингу и созданию ИИ-контента, работавший в телевизионной индустрии.
  • Нандан Рахея (Индия) — сценарист, который внедряет ИИ в разработку нарративов и кинопроизводство.

Александр Овсянкин, основатель Neuro Masters:

Мы решили сделать наш фестиваль максимально открытым и либеральным. Никакой платы за участие. Никаких ограничений по срокам создания работ. Минимум технических требований к работам.

Уже сейчас мы получаем десятки работ от нейро-мастеров со всего света: Европы, США, Азии. Уверен, что уровень участников фестиваля будет очень высокий. И нашему международному жюри будет непросто выбрать лучших.

Шорт-листы объявят 6 мая, а церемония награждения победителей пройдет 6 июня в Москве.

Фестиваль Neuro Masters организован диджитал-агентством Nectarin, специализирующимся на инновационных диджитал-решениях, маркетинге и технологиях искусственного интеллекта.

Подробности и подача заявок на сайте.

Искусственный интеллект Neuro Masters
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