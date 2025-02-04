Первый международный фестиваль ИИ-фильмов в России – Neuro Masters

Искусственный интеллект уже сегодня меняет представление о создании фильмов: он пишет сценарии, генерирует визуальные образы, озвучивает героев и стилизует кадры так, как раньше могли только профессиональные команды. Neuro Masters — первый международный фестиваль ИИ-фильмов в России — призван показать, как технологии помогают творчеству выйти на новый уровень, и открыть новые имена в этом динамично развивающемся жанре.
Номинации фестиваля
- Лучший фильм;
- Лучший рекламный ролик;
- Лучший музыкальный клип;
- Лучший социальный фильм;
- Лучший комедийный фильм.
Мы ищем новаторские работы, созданные при активном использовании искусственного интеллекта. Ваши фильмы могут участвовать в нескольких номинациях сразу. Главное — креативность, высокое качество исполнения и оригинальность идеи.
Прием заявок бесплатный. Отправляйте свои работы до 1 апреля 2025 года. Видео принимаются в Full HD формате, длительностью от 10 секунд до 15 минут. Неанглоязычные фильмы должны включать субтитры на английском языке.
Жюри фестиваля — мировые лидеры в сфере ИИ и фильмов
Судьбу участников будут решать:
- Джуни Лау (Китай) — режиссер, дизайнер и креативный новатор. Ее работы, созданные с помощью ИИ, получили признание на фестивалях Tribeca 2024 и AI Film Festival. Она стала соавтором первого полнометражного ИИ-фильма Our T2 Remake, премьера которого прошла в Голливуде. Джуни сотрудничает с OpenAI, Stability AI и другими лидерами индустрии.
- Джеймс Ларкин (Великобритания) — специалист с 20-летним опытом в креативных индустриях. Последние годы посвятил интеграции ИИ в видеопродакшн, маркетинг и диджитал-искусство, работая с Midjourney и Runway.
- Александр Овсянкин (Россия) — креативный директор агентства Nectarin, создатель Telegram-канала Mulumbator Ai и победитель международного ИИ-фестиваля UnHuman Shorts 2024. За плечами сотня ИИ-видеоработ.
- Мостафа Забет (Иран) — основатель Иранской Академии Искусственного Интеллекта, обучающей более 15 тыс. студентов. Член жюри множества международных фестивалей ИИ-фильмов.
- Александра Стречкова (Австрия) — независимый художник, исследователь и один из ТОП-100 мировых инноваторов в области ИИ по версии LinkedIn.
- Риз Есентаев (Казахстан) — эксперт по нейросетям, который использует ИИ в дизайне и рекламе для крупнейших мировых брендов.
- Тай Паскал (ОАЭ) — писатель, исследователь ИИ и образования, автор книги «Когда ИИ идет в школу». Лауреат премии GESS Dubai Speaker Awards.
- Тоби Пойнтер (Канада) — специалист по сторителлингу и созданию ИИ-контента, работавший в телевизионной индустрии.
- Нандан Рахея (Индия) — сценарист, который внедряет ИИ в разработку нарративов и кинопроизводство.
Александр Овсянкин, основатель Neuro Masters:
Мы решили сделать наш фестиваль максимально открытым и либеральным. Никакой платы за участие. Никаких ограничений по срокам создания работ. Минимум технических требований к работам.
Уже сейчас мы получаем десятки работ от нейро-мастеров со всего света: Европы, США, Азии. Уверен, что уровень участников фестиваля будет очень высокий. И нашему международному жюри будет непросто выбрать лучших.
Шорт-листы объявят 6 мая, а церемония награждения победителей пройдет 6 июня в Москве.
Фестиваль Neuro Masters организован диджитал-агентством Nectarin, специализирующимся на инновационных диджитал-решениях, маркетинге и технологиях искусственного интеллекта.
Подробности и подача заявок на сайте.