«Первый канал» не войдёт в трёхлетний план приватизации

Ряд компаний, предложенных к включению в план приватизации на 2020−2022 годы, в итоговую версию документа не войдут. В частности, «Первый канал» будет снят из дальнейшего обсуждения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на курирующую приватизацию замминистра экономического развития Оксану Тарасенко.

Минэкономразвития РФ не будет корректировать ежегодно трехлетний план приватизации, как предлагал Минфин, но будет уточнять прогноз по перечислениям в бюджет. По результатам совещаний с Минэнерго принято решение исключить из проекта «РусГидро», «Россети» и «Транснефть"и Государственную транспортную лизинговую компанию. Минфин считает необходимым включить в план приватизации РЖД, а Минэкономики выступает против.

В конце сентября сообщалось, что Министерство финансов предложило включить в программу приватизации на 2020−2022 годы ряд крупных активов. Большинство из них фигурировали в старых планах, но так и не приблизились к реальной продаже. Минэкономики предлагало пересмотреть порядок отбора продавцов приватизируемого федерального имущества.