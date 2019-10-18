Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.10.2019 в 14:15

«Первый канал» не войдёт в трёхлетний план приватизации

Ведомства выступили против снижения госдоли в крупных предприятиях

Ряд компаний, предложенных к включению в план приватизации на 2020−2022 годы, в итоговую версию документа не войдут. В частности, «Первый канал» будет снят из дальнейшего обсуждения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на курирующую приватизацию замминистра экономического развития Оксану Тарасенко.

Минэкономразвития РФ не будет корректировать ежегодно трехлетний план приватизации, как предлагал Минфин, но будет уточнять прогноз по перечислениям в бюджет. По результатам совещаний с Минэнерго принято решение исключить из проекта «РусГидро», «Россети» и «Транснефть"и Государственную транспортную лизинговую компанию. Минфин считает необходимым включить в план приватизации РЖД, а Минэкономики выступает против.

В конце сентября сообщалось, что Министерство финансов предложило включить в программу приватизации на 2020−2022 годы ряд крупных активов. Большинство из них фигурировали в старых планах, но так и не приблизились к реальной продаже. Минэкономики предлагало пересмотреть порядок отбора продавцов приватизируемого федерального имущества.

Первый канал
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.