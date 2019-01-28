«Первый канал» начал транслировать свой эфир в «Одноклассниках»

«Первый канал» начал транслировать свой телевизионный эфир в социальной сети «Одноклассники». Теперь смотреть новости, сериалы и шоу канала пользователи смогут в официальной группе «Первого» и на видеовитрине ОК.

ОК стали первой социальной сетью, где доступен эфир «Первого канала». Пользователи смогут посмотреть его на любых устройствах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях на iOS и Android.

Весь контент телеканала будет доступен в режиме прямого эфира: пользователи смогут не только смотреть программы «Первого канала», но и делиться своими впечатлениями с другими зрителями в онлайн-чате, а в некоторых проектах — интерактивно взаимодействовать с контентом и принимать участие в голосованиях.

Марина Краснова, директор по продукту «Видео» и OK Live социальной сети «Одноклассники»: "За последнее время Одноклассники стали одной из главных онлайн-площадок для создателей профессионального видеоконтента, и мы продолжаем развивать это направление. Запуск эфира Первого канала позволит зрителям в ОК смотреть любимые шоу и программы, а наша новая интерактивная творческая студия даст возможность «разговаривать с телевизором» — и все это, не выходя из соцсети. Благодаря этому пользователи смогут во время просмотра сразу же обмениваться впечатлениями со своими друзьями и близкими".

Лариса Крымова, директор дирекции общественных связей и интернет-вещания «Первого канала»: «Сотрудничество с Одноклассниками на нескольких больших проектах дало нам возможность получать реакцию интернет-аудитории в онлайн-режиме. Это чрезвычайно важно для нас, и в том числе помогает придумывать новые интерактивные опции для наших проектов. Мы надеемся, что запуск эфира Первого канала в ОК предоставит нам довольно обширный зрительский фидбэк с учетом колоссальной аудитории этой соцсети».

Ранее некоторые проекты «Первого канала» уже можно было посмотреть в «Одноклассниках». Так, только в декабре 2018 года в ОК была представлена премьера трейлера фильма «Союз Спасения», который собрал за уикенд 5,5 млн просмотров, трансляции Кубка Первого канала по хоккею и финальные выпуски шоу «Голос». В ночь с 31 декабря на 1 января телеканал транслировал в ОК свой новогодний эфир, а в январе 2019 года провел интернет-трансляцию премии имени Высоцкого «Своя колея», которая получила более 2,5 млн просмотров.