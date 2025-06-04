Первые подробности Недели рекламы и НРФ’9

Оргкомитет Национального рекламного форума (НРФ'9) рассказал о том, как пройдет Неделя рекламы в Москве в этом году. Ожидается, что серия мероприятий с 11 по 14 ноября объединит более 5 тыс. гостей.

Что обсуждают на НРФ

Национальный рекламный форум — ключевое событие медиакоммуникационной отрасли, объединяющее профессионалов из сферы рекламы, маркетинга и PR. На площадке форума обсуждаются стратегические вызовы, с которыми сталкиваются участники рынка, и транслируются тренды, формирующие повестку завтрашнего дня. В центре внимания — повышение эффективности коммуникационных стратегий, освоение новых технологических решений, дефицит рекламного инвентаря и пути его преодоления.

Участники ищут ответы на практические вопросы:

как использовать доступные инструменты с максимальной отдачей;

где найти точки роста в условиях нестабильности;

какие технологии способны стать драйверами индустрии.

Среди участников — агентства, бренды, технологические компании и медиахолдинги. С 2023 года программа НРФ проводится в формате Недели рекламы, оставаясь ее центральным событием.

Что нового в программе в 2025 году

Традиционно в течение четырех дней пройдут тематические дискуссии по основным сегментам и направлениям развития рекламной отрасли.

11 ноября: старт Недели рекламы в Москве

Открытие Недели и самого НРФ'9 станет событием, где деловой разговор о будущем индустрии будет сочетаться с визуальными и эмоциональными решениями, выходящими за рамки классического формата выступлений спикеров. На сцену выйдут первые лица медиакоммуникационного рынка и специальные гости, чтобы рассказать о трансформациях отрасли.



Первый день задаст общий тон всей деловой программе, сделав форум не просто пространством для дискуссий, а площадкой для демонстрации профессионального опыта нового уровня. Гостей ждет мультимедийное шоу, где индустриальные вызовы и будущее индустрии будут представлены через призму лидерства, технологий и креатива. Кульминацией дня станет показ ярких рекламных роликов, подготовленный специально к открытию НРФ создателями «Ночи пожирателей рекламы».

12 ноября: День стратегических инициатив НРФ

В первый день основной программы НРФ'9 внимательно рассмотрят перспективы развития отечественных брендов, обсудят механизмы повышения их узнаваемости и проанализируют современные тенденции потребительского поведения. Практическая часть программы будет включать серию специализированных дискуссий, посвященных оценке эффективности традиционных медиаинструментов. Участники форума получат экспертную оценку современных подходов к медиапланированию и измерению результатов рекламных кампаний.

Для гостей НРФ запланирована масштабная вечеринка по случаю открытия форума в Arbat Hall, совмещенная с церемонией награждения юбилейного десятого сезона конкурса цифровых коммуникаций «МИКС Россия».

13 ноября: День контента и креатива под эгидой Московского Международного фестиваля рекламы Red Apple

Особое внимание на форуме будет уделено креативной механике рекламных кампаний, так как качественный контент и творческий подход остаются ключевыми факторами успеха наравне с современными технологиями и маркетинговыми инструментами. Деловая программа от московского фестиваля Red Apple станет местом встречи российских и зарубежных специалистов рекламной индустрии. Профессионалы поделятся практическими кейсами и представят свои идеи по развитию международного сотрудничества. Команда организаторов Red Apple поддерживает международный статус фестиваля: в «КАРО 11 Октябрь» выступят гуру контента и креатива из Латинской Америки, стран Арабского региона, Ближнего Востока, а также Центральной и Юго-Восточной Азии.

Главным событием дня станет торжественная церемония награждения победителей 35-го, юбилейного конкурсного сезона Red Apple. Мероприятие пройдет на площадке главной сцены кинотеатра «КАРО 11 Октябрь», став кульминацией международной программы.

14 ноября: День диджитал

Финальная часть программы НРФ'9 целиком посвящена обсуждению возможностей интерактивной рекламы. Участники получат возможность ознакомиться с актуальными практиками и последними тенденциями отрасли. Деловая программа заключительного дня будет сформирована при поддержке активных участников Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Особое внимание будет уделено стратегиям и планированию рекламных кампаний в условиях внешних и внутренних трансформаций рынка, практическому применению доступных и новых технологий для решения задач бренда, развитию диджитал-инструментов.

Кульминацией НРФ'9 будет «Ночь пожирателей рекламы». Перформанс сможет удивить гостей даже с самой сильной развитой насмотренностью. В главном зале «КАРО 11 Октябрь» состоится демонстрация современных и технологичных кампаний, которые в свое время произвели настоящий «вау-эффект» за счет использования искусственного интеллекта. Новая программа от Даниила Костинского станет наглядным доказательством того, что реклама — особый пласт современной культуры, где технологии и креатив создают неповторимые произведения медиаискусства.

Завершит Неделю рекламы в Москве гала-ужин для топ-менеджеров российского медиакоммуникационного бизнеса. В рамках торжественного вечера состоится церемония награждения лауреатов престижной премии «Топ-менеджеры НПБК». Эта награда отмечает персональный вклад первых лиц комппаний в развитие медиаиндустрии, подчеркивая их исключительные достижения и профессионализм.

Более подробная информация о мероприятии и регистрация доступна на сайте advertisingforum.ru . Следить за актуальной программой и составом участников можно в социальных сетях НРФ'9: в Telegram и в «Вконтакте».

Организаторы: ЦРБК, АКАР, АРИР, РАМУ, ГИПП

Титульный партнер: ГПМ Реклама (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга»)

Генеральный стратегический партнер: Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ)

Генеральный партнер: «СберСеллер»

Технологический партнер: МТС Ads

Партнеры: OMD OM Group, «Авито Реклама», Avito Team, NMi Group, «СберМаркетинг», медиагруппа SkyAlliance, группа компаний «Родная речь», X5 Media, Kokoc Group, коммуникационная группа АДВ, Okkam, Media Direction Group, Национальная Медиа Группа, Perfluence, «Сетка» (соцсеть для нетворкинга от hh.ru), «Яндекс Реклама», Hype Agency, Digital Alliance, сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ», Hybrid, ESforce Holding, Solta

Официальная площадка Форума: «КАРО 11 Октябрь»

Social media partner: Radar

Партнер вечерней программы: Independent Media

Эксклюзивный шоу-партнер: «Ночь пожирателей рекламы»

Медиапартнеры

Ключевой медиаресурс форума: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Официальный деловой партнер: РБК

Стратегический информационный партнер: «РИА Новости»

Ключевой информационный партнер: «РГ Медиа»

Деловой радио-партнер: Business FM

Ведущий новостной партнер: медиагруппа «Комсомольская правда»

Медиапартнеры: «КоммерсантЪ», НТВ, «Инк», News Media Holding, «Москва Медиа», «Вечерняя Москва», телеканал 360, Московские новости, InVoice Media

Информационный радиопартнер: «Питер FM»

Индустриальные партнеры: РАСО, АКОС, ARDA, АКМР, АБКР

Информационные партнеры: журнал «Стратегия», PR News, Ikra, ProBiznes72, E-pepper, PRexplore, True digital, Outdoor, HLB Magazine

OOH-партнеры: СОНР, RGB Graphics, Sunlight Outdoor, Insight Media, компания «ЭФИР»

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV

Индор-партнеры: Indoor TV, CleanTown Media

Региональные outdoor-партнеры: Intronic, «Мост», Prime, 2 этаж (Сочи), PERSPEKTIVA

Telegram-партнеры: MEDIA RESEARCHES, «Потребительское поведение», «PRиличное | Ольга Очеретина», «Рейтинговый PR»