Первые 15 товаров в каталогах маркетплейсов будут российскими

Маркетплейсы обяжут сделать российские товары приоритетными в поисковой выдаче. Так, первые 15 позиций в каталогах и результатах поиска будут приходиться на отечественную продукцию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму.

Авторы инициативы рассказали изданию, что ее цель — дать преимущество российским предпринимателям, стимулировать рост производства и улучшить реализацию продукции. Закон поможет развитию отечественной индустрии и усилит конкурентоспособность местных товаров. Ожидается также повышение занятости населения и увеличение налоговых поступлений в бюджет РФ.

Один из авторов документа, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев пояснил, что инициатива также позволит российским производителям «заявить о себе на весь мир», поскольку отечественные маркетплейсы активно выходят на международную арену.

Определять, является ли продукция российской, будет правительство. Акцент сделают на степень локализации производства в РФ.

Эксперты отмечают, что предлагаемая мера может стать серьезной поддержкой отечественных предпринимателей, однако это окажется возможно лишь в случае совпадения цены и качества товаров с ожиданиями потребителей. Кроме того, важно продумать алгоритм, чтобы в эти 15 позиций попали не только промышленные гиганты, но и представители малого и среднего бизнеса.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов предупреждает, что инициативой по факту предлагается «сломанная» поисковая выдача. Она, в свою очередь, способна привести к оттоку клиентов с площадки, если поиск перестанет находить нужные товары по конкретному запросу.

В конце прошлого года стало известно, что в рамках разрабатываемого законопроекта о «российской полке» Минпромторг обяжет маркетплейсы при поиске товаров рекомендовать пользователям отечественные аналоги иностранных брендов.