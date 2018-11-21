Первое агентство из России сертифицировано в программе Facebook Marketing Consultants

Первым в России статус авторизированного партнера программы Facebook Marketing Consultants получило performance-агентство Adventum. На данный момент в списке партнеров представлены всего 14 компаний со всего мира.
Основной фокус партнерской программы Facebook Marketing Consultants — помочь рекламодателям разбираться в сложных рекламных продуктах и инструментах платформы, оказывать техническую поддержку по настройке пикселей, фида, динамической рекламы, продуктовых каталогов. Программа была запущена в начале октября 2018 года.
Чтобы компания смогла присоединиться к числу маркетинговых консультантов, необходимо подать заявку и пройти отбор по ряду критериев:
- пройти сертификацию Facebook (каждый специалист сдает экзамен индивидуально);
- обладать портфолио работ и положительными рекомендациями клиентов;
- соответствовать установленным стандартам работы с Facebook.
Надежда Мерещенко, генеральный директор агентства Adventum:
Одна из миссий Adventum — быть доверенным консультантом для своих партнеров и помогать совершенствовать стандарты рекламы в интернете. За последний год отдел таргетированной рекламы агентства вырос в штате и количестве клиентов более, чем в 3 раза. Высокая квалификация команды признана всеми ключевыми рекламными платформами, и сегодня мы пополнили перечень достижений. Мы гордимся достигнутым результатом и продолжим вносить свой вклад в повышение эффективности рекламы в digital.