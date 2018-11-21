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Первое агентство из России сертифицировано в программе Facebook Marketing Consultants

21.11.2018 в 10:40

Статус авторизированного партнера получило performance-агентство Adventum

Первым в России статус авторизированного партнера программы Facebook Marketing Consultants получило performance-агентство Adventum. На данный момент в списке партнеров представлены всего 14 компаний со всего мира.

Основной фокус партнерской программы Facebook Marketing Consultants — помочь рекламодателям разбираться в сложных рекламных продуктах и инструментах платформы, оказывать техническую поддержку по настройке пикселей, фида, динамической рекламы, продуктовых каталогов. Программа была запущена в начале октября 2018 года.

Чтобы компания смогла присоединиться к числу маркетинговых консультантов, необходимо подать заявку и пройти отбор по ряду критериев:

  • пройти сертификацию Facebook (каждый специалист сдает экзамен индивидуально);
  • обладать портфолио работ и положительными рекомендациями клиентов;
  • соответствовать установленным стандартам работы с Facebook.

Надежда Мерещенко, генеральный директор агентства Adventum:

Одна из миссий Adventum — быть доверенным консультантом для своих партнеров и помогать совершенствовать стандарты рекламы в интернете. За последний год отдел таргетированной рекламы агентства вырос в штате и количестве клиентов более, чем в 3 раза. Высокая квалификация команды признана всеми ключевыми рекламными платформами, и сегодня мы пополнили перечень достижений. Мы гордимся достигнутым результатом и продолжим вносить свой вклад в повышение эффективности рекламы в digital.

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