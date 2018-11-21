Первое агентство из России сертифицировано в программе Facebook Marketing Consultants

Первым в России статус авторизированного партнера программы Facebook Marketing Consultants получило performance-агентство Adventum. На данный момент в списке партнеров представлены всего 14 компаний со всего мира.

Основной фокус партнерской программы Facebook Marketing Consultants — помочь рекламодателям разбираться в сложных рекламных продуктах и инструментах платформы, оказывать техническую поддержку по настройке пикселей, фида, динамической рекламы, продуктовых каталогов. Программа была запущена в начале октября 2018 года.

Чтобы компания смогла присоединиться к числу маркетинговых консультантов, необходимо подать заявку и пройти отбор по ряду критериев:

пройти сертификацию Facebook (каждый специалист сдает экзамен индивидуально);

обладать портфолио работ и положительными рекомендациями клиентов;

соответствовать установленным стандартам работы с Facebook.