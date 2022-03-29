Исследование Perfluence: блогеры при миграции выбирали «ВКонтакте» в 2 раза чаще Telegram

Российская платформа Perfluence изучила, как изменилось поведение инфлюенсеров из-за запретов зарубежных площадок. Исследование проводилось с 15 февраля по 17 марта по базе платформы, в которой около 300 тыс. блогеров. В выборку попали 300 тыс. публикаций, сделанных блогерами по всей России. Представители компании поделились с Sostav результатами проделанной работы.

Почти 140 тыс. инфлюенсеров Perfluence имеют аккаунты в Instagram* (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Около 100 тыс. ведут блоги в TikTok, 35 тыс. — в «ВКонтакте», почти 7 тыс. — в Telegram, 6 тыс. — в YouTube.

Небольшая часть пользователей Perfluence предлагает свои блоги в качестве рекламных площадок в «Яндекс. Дзене» — почти 2,5 тыс. авторов, Twitch — около 1,7 тыс., «Oдноклассники» — 901, Facebook* — 874 (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Twitter — 202 и TakaTak — 6.

За период с 15 февраля по 16 марта динамика активности постинга на платформе показала, что количество публикаций в Instagram снизилось в 2,5 раза, с 4109 публикаций в день до 1622. При этом доля присутствия блогеров в социальной сети уменьшилось не более чем на 15%. Аналитики отмечают, что количество ежедневных публикаций в Instagram снизилось примерно на 1,5 тыс. из-за ухода некоторых клиентов как из инфополя, так и из соцсети.

После введения ограничений по публикации контента в TikTok постинг в социальной сети уменьшился почти в 30 раз. Если до ограничений блогеры публиковали в среднем 40−50 рекламных роликов, то после — это не более 15. Самый высокий показатель (57 роликов) был зафиксирован 20 февраля, самый низкий (2 ролика) — 17 марта. Снижения вызваны не ограничениями TikTok, так как блогеры смогли обойти их в течение 2−3 дней, а уходом рекламодателей из сети, отмечают исследователи.

До признания Instagram и Facebook запрещенными социальными сетями инфлюенсеры переводили подписчиков на другие площадки. Динамика привязки ссылок на дополнительные аккаунты показала, что наиболее популярными стали «ВКонтакте» — 14,27%, Telegram — 7,55% и «Одноклассники» — 1,69%. Однако в повседневной жизни 62,7% блогеров продолжает использовать Instagram. При этом многие инфлюенсеры отметили отсутствие снижения охватов.