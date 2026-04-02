Переводы россиянам на сумму более 2,4 млн рублей в год подпадут под контроль ФНС

Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые были подготовлены в рамках плана по обелению экономики. С 2027 года власти намерены расширить информационный обмен между ФНС и Центробанком, а неподтвержденные безналичные доходы физических лиц, превышающие 2,4 млн руб. в год, сделать объектом контроля. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ожидается, что Центробанк будет направлять ФНС данные о россиянах, которые не являются индивидуальными предпринимателями и чьи операции по счетам имеют признаки ведения бизнеса или систематического получения дохода от других физлиц.

При получении информации от Центробанка налоговая сможет запрашивать у кредитных организаций выписки по счетам таких физических лиц. ФНС будут смотреть на суммы переводов, круг контрагентов, системность и ритмичность поступлений. Переводы на личные счета от близких родственников не подпадут под контроль.

Инициатива властей позволит точнее анализировать данные о россиянах, обязанных декларировать доход и обладающих признаками предпринимательской деятельности. В Минфине заявляют, что изменения не затронут большинство жителей страны.

По словам экспертов, инициатива кабмина расширит инструментарий ФНС по выявлению серых доходов. При этом эффективность механизма будет зависеть от корректной настройки алгоритмов.

Напомним, в декабре прошлого года правительство представило президенту Владимиру Путину концепцию плана по обелению экономики. Власти намерены внести поправки в законодательство о налогах и сборах, о применении контрольно-кассовой техники, а также в антиотмывочное законодательство, Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.