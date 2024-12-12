ВТБ и Третьяковка отправят тысячу памятных открыток в ведущие музеи и СМИ мира

ВТБ и Третьяковская галерея запустили акцию, посвященную выставке «Передвижники» и открытию нового музейного корпуса на Кадашевской набережной в Москве. Тысячу памятных открыток разошлют в 500 крупнейших художественных галерей и музеев из 52 стран, а также в 500 СМИ из 107 государств. Акция символизирует значимость непрерывного культурного диалога с Россией в международном пространстве.

Основная идея проекта вдохновлена традициями передвижников XIX века, стремившихся сделать искусство доступным для всех, независимо от социального положения или места проживания. Для этого они устраивали выставки изобразительного искусства по всей России.

В рамках акции эта миссия получает международное измерение, подчеркивая важность искусства за пределами любых ограничений и границ. Через рассылку памятных открыток банк ВТБ и Третьяковская галерея приглашают весь мир к культурному обмену, напоминая об искусстве как универсальном средстве общения.

Памятная открытка создана иллюстратором Анной Васильевой, известной своими работами для детских книг и афиш театров, легким и непосредственным стилем рисунка.

«Учитывая, что у Третьяковской галереи довольно обширная география зданий и филиалов в столице, сюжет для открытки сложился сам собой — показать расположение нового здания относительно всех остальных филиалов на карте Москвы — а точнее, района Якиманка, где сосредоточено большинство построек», — пояснили авторы проекта.

Также в честь акции ВТБ и Третьяковка представили трогательный ролик, в котором показали, как открытки находят своих адресатов.