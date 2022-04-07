PepsiCo может начать выпускать в России напитки под новым брендом

Крупнейший производитель напитков PepsiCo, приостановивший продажи брендов Pepsi, Mirinda и 7UP в России, планирует запуск новых продуктов под иными названиями в других упаковках, а также расширение локальных брендов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию компании.

Компания представила напитки, которые станут аналогами Pepsi, Mirinda и 7Up. Планируется ввести восемь позиций продукта New Cola и напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом под брендом Fruitz в разных упаковках. Также сообщается о возможности расширения ассортимента местного бренда «Русский дар», под которым сейчас выпускается только квас, за счет лимонадов с разными вкусами.

В начале марта компания PepsiCo прекратила продажу своих флагманских брендов на территории России. Тогда российский офис компании уведомил партеров об остановке приема заказов по этим продуктам. Кроме того, PepsiCo обещала приостановить инвестиции в Россию, включая рекламу и промо.

По словам источника издания, в презентации речь идет об одном из возможных вариантов развития категории газированных напитков компании в РФ в новых условиях. Пока на местных заводах PepsiCo может оставаться запас сырья для разлива Pepsi, Mirinda и 7Up на несколько месяцев, однако с тарой возникли проблемы, которые могут быть связаны с намерением крупного поставщика такой упаковки американской Ball покинуть российский рынок.

Эксперты отмечают, что если компания ограничится обычным переименованием, у части потребителей может сложиться неприятное впечатление подмены оригинала. Кроме того, смена этикетки приведет к падению доли рынка, тем более в условиях отказа от рекламы.

По данным Euromonitor International, к началу 2020 года PepsiCo занимала 5,2% российского рынка безалкогольных напитков, лидером была Coca-Cola с долей 6,2%. По данным NielseIQ, в 2021 году на фоне роста спроса на газированные напитки доля бренда Pepsi на рынке FMCG с общим оборотом в 5,76 трлн руб. выросла с 0,4% до 0,5%.