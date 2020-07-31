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18+
31.07.2020 в 15:00

Pepsi, Lay’s и «Пятерочка» вместе выпустят коллекцию платков

И уже представили лукбук с новым элементом гардероба

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Ритейлер «Пятерочка», Pepsi и Lay’s выпустят совместную лимитированную коллекцию платков. Об этом Sostav рассказали в Pepsi.

Создателей новой коллекции вдохновил «аутентичный стиль» рэпера Тимати и певицы Надежды Бабкиной, говорят в компании. Исполнители ранее стали героями акции «Народный эксклюзив в «Пятёрочке»».

Pepsi, Lay's, «Пятерочка»

В дизайне платков узоры хохломской̆ росписи сочетаются с надписями, которые имитируют эффект аэрографии. Смесь символизирует «классику и современность». Платки на 100% сделаны из хлопка, отмечают в Pepsi. Коллекцию выпускают совместно с брендом Radical Chic.

Также организаторы акции представили лукбук, чтобы показать, как органично интегрировать платок в повседневный гардероб, и отразить настроение коллаборации.

Pepsi, Lay's, «Пятерочка» Pepsi, Lay's, «Пятерочка»

Чтобы получить платок, пользователь должен снять видео под трек Надежды Бабкиной и Тимати «Народный Эксклюзив», продемонстрировав в ролике собственный образ. Результат нужно выложить в Instagram с хэштегом #НародныйЭксклюзив. При этом одежда должна соответствовать теме акции — либо хип-хоп, либо русские народные мотивы.

Акция «Народный эксклюзив» началась в июне. В рамках нее Тимати и Надежда Бабкина пообещали сделать творческую коллаборацию, если до конца июля в точках ритейлера посетители купят 10 млн упаковок Lay’s «Сметана в русских традициях» и банок Pepsi «Манго».

Pepsi Пятерочка Lay’s
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