Хвост дракона и флакон-сумоист: какие российские работы отличились на Pentawards 2020

The Pentawards Festival — международный конкурс на разработку дизайна упаковок товаров, который проводится ежегодно с 2007 года. В 2020 году фестиваль впервые прошел в онлайн-формате: в рамках двухдневной конференции были представлены работы участников, а на гала-церемонии объявлены победители лучших визуальных решений.



Креаторы из России забрали 23 награды — заняли четыре золотых, девять серебряных и бронзовых мест, а также удостоились победы в номинации «Nxt-Gen Award».

ЗОЛОТО

Brand: BRITE

Entrant: Depot



Category: OTHER MARKETS

Sub-Category: Home improvement

Brand: LIL'LAMB

Entrant: Британская высшая школа дизайна



Category: STUDENT

Sub-Category: Other markets student work

Brand: Workaholic

Entrant: The Clients



Category: BEVERAGES

Sub-Category: Tea and coffee — RTD — ready-to-drink

Brand: Canonpharma

Entrant: Repina branding



Category: BODY

Sub-Category: Health care

СЕРЕБРО

Brand: Premiere of Taste

Entrant: Depot



Category: BEVERAGES

Sub-Category: Distributors'/Retailers' own brands/Private labels

Brand: Fantola

Entrant: Свое мнение



Category: BEVERAGES

Sub-Category: Soft drinks, juices

Brand: Mamoloko

Entrant: Александр Черкасов

Category: STUDENT

Sub-Category: Other markets student work



Brand: Toothbrush set for dogs

Entrant: Анастасия Игольникова



Category: OTHER MARKETS

Sub-Category: Pet Products

Brand: Medici Thread

Entrant: Елена Зайцева



Category: OTHER MARKETS

Sub-Category: Household maintenance



Brand: Yo&Go

Entrant: Depot



Category: FOOD

Sub-Category: Dairy or soya-based products

Brand: AGRRR monsters

Entrant: Addict Design Studio



Category: OTHER MARKETS

Sub-Category: Entertainment

Brand: BOO!

Entrant: BHSAD



Category: STUDENT

Sub-Category: Other markets student work

Brand: Rat Apple Cider

Entrant: Свое мнение



Category: OTHER MARKETS

Sub-Category: Self promotion

БРОНЗА

Brand: Tasty Stories

Entrant: Британская высшая школа дизайна



Category: STUDENT

Sub-Category: Other markets student work

Brand: Ясная поляна

Entrant: Transformer Studio



Category: BEVERAGES

Sub-Category: Soft drinks, juices

Brand: WHAT'S THE TIME?

Entrant: Kollegi



Category: OTHER MARKETS

Sub-Category: Packaging concept professional (Other Markets)

Brand: Nastasia Černovski

Entrant: SOLL



Category: BODY

Sub-Category: Garments

Brand: Veivi

Entrant: Depot



Category: BEVERAGES

Sub-Category: Soft drinks, juices

Brand: Milky Mood

Entrant: Британская высшая школа дизайна

Category: STUDENT

Sub-Category: Food student work

Brand: Standard

Entrant: Британская высшая школа дизайна



Category: STUDENT

Sub-Category: Food student work

Brand: JOY — Fruit Juices

Entrant: Британская высшая школа дизайна



Category: STUDENT

Sub-Category: Other markets student work

Brand: Зеленая линия

Entrant: Ohmybrand



Category: FOOD

Sub-Category: Distributors'/Retailers' own brands/Private labels

NEXT GENERATION AWARD

Brand: Akio

Entrant: Британская высшая школа дизайна



Category: STUDENT

Sub-Category: Body student work