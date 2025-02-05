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18+
05.02.2025 в 12:05

В России призвали перераспределить налог на профдоход для обеспечения пенсией самозанятых

С таким предложением выступили в Совете Федерации

Руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил распределять налог на профессиональный доход не на две части, как сейчас, а на три, добавив часть на обязательные страховые взносы. Представитель Совфеда направил соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, сообщает ТАСС.

Сейчас 63% суммы налога на профдоход поступает в бюджет региона, где работает самозанятый, 37% — в фонд обязательного медицинского страхования. Кутепов предлагает из 63% выделить процент на обязательное пенсионное страхование. Такую возможность нужно согласовать с Минфином, говорит глава комитета.

Еще одним вариантом решения вопроса может стать введение обязанности для самозанятых платить взносы на пенсионное страхование. Сейчас присоединение к пенсионному страхованию проводится на добровольной основе.

В январе группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий самозанятым использовать коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности.

Совет Федерации Пенсия Самозанятые
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