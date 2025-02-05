В России призвали перераспределить налог на профдоход для обеспечения пенсией самозанятых

Руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил распределять налог на профессиональный доход не на две части, как сейчас, а на три, добавив часть на обязательные страховые взносы. Представитель Совфеда направил соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, сообщает ТАСС.

Сейчас 63% суммы налога на профдоход поступает в бюджет региона, где работает самозанятый, 37% — в фонд обязательного медицинского страхования. Кутепов предлагает из 63% выделить процент на обязательное пенсионное страхование. Такую возможность нужно согласовать с Минфином, говорит глава комитета.

Еще одним вариантом решения вопроса может стать введение обязанности для самозанятых платить взносы на пенсионное страхование. Сейчас присоединение к пенсионному страхованию проводится на добровольной основе.

В январе группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий самозанятым использовать коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности.