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22.01.2025 в 18:05

Самозанятым хотят разрешить использовать коммерческие обозначения

Пока такое право есть у юрлиц и ИП

Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий самозанятым использовать коммерческие обозначения для индивидуализации своей деятельности. Поправки предлагается внести в Гражданский кодекс России. Проект закона размещен в электронной базе документов Госдумы.

Коммерческое обозначение — это средство индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий. Оно может принадлежать только юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Такое обозначение не нужно регистрировать в Роспатенте, исключительное право на него возникает при наличии различительной способности и получении им известности на определенной территории.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что коммерческие обозначения популярны у малого и среднего бизнеса. Их фактически также используют россияне, занимающиеся бизнесом, но не зарегистрированные в качестве ИП.

Инициатива властей обеспечит гармонизацию гражданского законодательства и законодательства в сфере защиты конкуренции в части регулирования и защиты прав на коммерческие обозначения.

Госдума законопроект Самозанятые
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