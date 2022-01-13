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13.01.2022 в 09:37

Матвиенко: печатные СМИ останутся востребованными источниками информации

Председатель Совета Федерации считает, что периодика демонстрирует профессионализм работников сферы печати

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Печатные СМИ останутся востребованными и актуальными источниками информаций, несмотря на цифровизацию и развитие технологий, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она сообщила в телеграмме, направленной главе Минцифры Максуту Шадаеву 13 января, в День российской печати, передаёт ТАСС.

По словам Матвиенко, печатная пресса и книги будут примером качественной работы и профессионализма работников этой сферы. Председатель Совета Федерации заявила, что «проверенное временем печатное слово» помогает находить ответы на важные вопросы современности.

«На страницах крупнейших общенациональных и региональных изданий, местных газет и журналов объективно и корректно освещаются ключевые события жизни страны. В журналистику идут талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом, искренне переживающие за Россию люди. Они знакомят читателей с самыми разнообразными точками зрения на происходящее в мире», — подчеркнула Матвиенко.

Тем временем издатели печатной прессы осваивают новый канал продаж. Они предлагают подписку через маркетплейсы. Продажи периодики на Wildberries в первом полугодии выросли на 1111% относительно прошлого года. В Ozon рост продаж составил 5200% год к году, что связано с низкой базой прошлого года.

Валентина Матвиенко
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