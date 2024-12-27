Пациент скорее жив, чем мертв: анализ работы YouTube

Разговоры о возможной блокировке YouTube начали активно звучать сразу после того, как аналогичная участь постигла другие популярные платформы. Рекламодатели были уверены, что эта мера затронет и YouTube, но спустя два с половиной года этого пока не случилось. Рекламное агентство по работе с автоблогерами Impression Agency проанализировало работу видеохостинга и поделилось своими выводами с Sostav.

Падение в бездну

Замедление работы YouTube стало заметным еще в июле, а к декабрю ситуация усугубилась. Несмотря на отсутствие официальных законодательных ограничений, паника среди агентств и блогеров охватила рынок. Однако стоит ли воспринимать эту ситуацию как катастрофическую?

В настоящее время падение трафика на YouTube оценивается в диапазоне от 40 до 60% по сравнению с прошлым годом. Однако следует учитывать, что платформа, которая ежемесячно привлекает почти 100 млн зрителей в России, крайне неоднородна. Например, в детском контенте падение может достигать 70%, тогда как в других категориях ситуация выглядит значительно лучше.

Аналитика автосегмента YouTube

Impression Agency проанализировало 20 наиболее популярных каналов автоблогеров, которые собирают около 70% всех просмотров в данном сегменте. Это делает данные более чем репрезентативными. До замедления эти каналы в среднем генерировали около 20 млн просмотров на единицу контента. На сегодняшний день они собрали 16,1 млн просмотров. Таким образом, падение составило около 21% — неприятно, но не драматично.

Если углубиться в детали, то наибольшее падение в 50% продемонстрировал только один крупный канал. Основное снижение его просмотров связано не с замедлением YouTube, а с тем, что этот канал демонстрировал падение весь год из-за сокращения объема контента до одного выпуска в месяц. Остальные блогеры не превысили отметку в 38%, а ряд наиболее популярных авторов потеряли всего несколько процентов. Один из каналов даже смог продемонстрировать рост в сравнении с прошлым годом.

Смена тренда

В рамках исследования увидели, что как раз небольшие каналы микроинфлюенсеров, тренд на которых был последние два года, потеряли значительно больше аудитории. Некоторые даже растеряли до 80−90% аудитории, в то время как крупные авторы с лояльной аудиторией сохранили свои просмотры. Это указывает на грядущий переход от сотрудничества с микроблогерами к работе с крупными, устоявшимися авторами, обладающими прогнозируемыми охватами и лояльной аудиторией.

Стала ли реклама дешевле?

Интересно отметить, что ожидаемого падения цен на рекламу не произошло, так как это могло отпугнуть рекламодателей. На практике блогеры начали предлагать бонусные размещения на других платформах, таких как VK, Rutube и Telegram, что полностью компенсирует снижение трафика на YouTube и позволяет сохранить желаемый CPV (стоимость одного просмотра видеорекламы) на прежнем уровне.

Чего нам всем ждать?

Пока сложно предсказать дальнейшую судьбу YouTube, но одно становится ясным: панические крики, к которым опытные игроки уже давно выработали индифферентность, могут быть опровергнуты цифрами, а государство так и не ввело законодательных запретов. Поэтому можно с осторожностью заявить, что на сегодняшний день и, скорее всего, в ближайшем будущем YouTube скорее жив, чем мертв. Следовательно, прощаться с любимой площадкой, надеждами на чистый трафик и большие охваты преждевременно.