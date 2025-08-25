Paramount намерен сократить до 3 тысяч работников

Один из крупнейших американских медиахолдингов Paramount готов провести кадровые сокращения в своих различных подразделениях к началу ноября. Ожидается, что увольнения затронут от 2 тыс. до 3 тыс. сотрудников, хотя цифры могут варьироваться. Сроки совпадают с временем, когда Paramount планирует отчитаться о своих доходах за третий квартал 2025 года. Об этом пишет Variety.

В начале августа Paramount закрыл сделку на $8,4 млрд по слиянию со Skydance. Акции Paramount Skydance Corp начали торговаться на Nasdaq.

Основатель Skydance Дэвид Эллисон (сын создателя Oracle Ларри Эллисона) занял пост гендиректора и председателя Paramount Skydance. Он создал новую команду топ-менеджеров, в которую вошли бывший глава NBCUniversal Джефф Шелл, а также Синди Холланд, Дана Голдберг и Джош Гринштейн, играющие ключевые роли в руководстве потоковым вещанием и кинооперациями в Paramount. Джордж Чикс, который курировал CBS до сделки, остался на своем месте. По состоянию на декабрь 2024 года в Paramount работало 18,6 тыс. сотрудников по всему миру.

Сделка дает Эллисону контроль над несколькими известными франшизами, включая «Звездный путь», «Южный парк», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Черепашки-ниндзя» и «Лучший стрелок».

Недавно Paramount купил за $7,7 млрд права на показ боев UFC в США. Компания также переманила из Netflix создателей сериала «Очень странные дела» — братьев Мэтта и Росса Дафферов — для создания фильмов, шоу и потоковых программ.

Но, как и многие медиакомпании, Paramount столкнулся со снижением доходов, поскольку зрители перешли от кабельного телевидения, где она когда-то получала основную часть своей прибыли, к потоковому вещанию.