«Папа Может», «Огурец» и «Родная Речь» заставили сосиски летать

Бренд «Папа Может» вернулся с новой кампанией — и сразу с размахом. Серия роликов, снятых в фирменной желтой эстетике, стала заметным шагом в развитии фуд-съемок: за дело взялись режиссер «Майора Грома» Владимир Беседин, продакшен «Огурец» и группа компаний «Родная Речь».

В центре — Папа и дочка, исследующие фантазийный мир бренда, который должен был получиться не только эффектным, но и вкусным на вид.

Владимир Беседин, режиссер: Мы находимся в абстрактном пространстве, где нет ни кухни, ни ножей, ни сковородок и других привычных атрибутов. Более того, даже герои не взаимодействуют с продуктом напрямую. При этом нужно было найти способ удивить зрителя: сделать так, чтобы еда смотрелась эффектно и неожиданно.

В этом новом сочном желтом мире по щелчку пальцев Папы сосиски должны были взлетать в воздух, румяно поджариваясь над головами героев — и снять все это необходимо было натурально, без компьютерной графики (CG) и искусственного интеллекта. Для этого команда применила революционные решения: например, в одном кадре запечатлели сосиску в полете, облетели ее вокруг, успев зафиксировать аппетитную прожарку в воздухе и эпичное падение на булочку, а затем поливание ее соусом. Это стало возможно с использованием двух роборук: «Раптора» и «Фантома».

Андрей Ажимов директор по маркетингу ОМПК: Учитывая специфику и реалии нашего медиа-рынка, а также перенасыщенность информационного пространства, нашей задачей было возвести брендинг, и без того первого на рынке мясного бренда, в абсолют, сохранив его характер и оставив поле для креатива и юмора. Уверены, что такой подход позволит максимизировать результаты в условиях дефицита внимания потребителя к рекламе.

Юрий Полонский, креативный директор «Родной Речи»: На этих съемках мы побили все рекорды. Создавая новые кампании для бренда «Папа Может», мы стараемся всегда быть в авангарде процесса, двигать индустрию вперед, придумываем новые способы, трюки, формы, сюжеты с продуктом, которые никто до нас не делал на рынке. Поэтому бренд может показать пример рекламы, от которой буквально невозможно оторвать взгляд!

Новая кампания «Папа Может» продолжает фирменную эстетику бренда — с акцентом на сочную фуд-съемку и узнаваемый визуальный стиль. Аппетит усиливают комиксные титры «кусь» и «ням», а перезапущенная песня про «Звериный аппетит» и мультяшные звуки создают легкую, почти семейную атмосферу.

Никита Сендеров, генеральный продюсер «Огурец»: Этот проект — то, что мы любим: сложный, масштабный и амбициозный. Вся команда работала на одной волне, понимая, что создать нечто особенное важно не только для России, но и для мирового рынка. Небольшой спойлер: это только первый ролик трилогии — в следующих частях мы планируем удивить зрителя еще сильнее.

Состав творческой группы:

«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (клиент):

Директор по маркетингу: Андрей Ажимов

Директор по маркетинговым коммуникациям: Владимир Первозванский

«Родная Речь», подразделение ИNАЧЕ (агентство):

Исполнительный креативный директор: Юрий Полонский

Арт-директор: Евгения Макарова

Руководитель творческой группы: Артём Мухин

Директор группы по работе с клиентами: Мария Устькачкинцева

Старший аккаунт-менеджер: Александра Абрамова

Старший аккаунт-менеджер: Кристина Червоткина

Старший продюсер: Юлия Ларцева

«Огурец» (продакшен):

Генеральный продюсер: Никита Сендеров

Линейные продюсеры: Полина Фотеенкова, Ольга Аберемко

Режиссер: Владимир Беседин

Оператор: Евгений Млюков

CG: Blank Pig

Композитор: Константин Мальцев