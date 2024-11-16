Pantone заколлабился с брендом нижнего белья Hanky Panky

Институт цвета Pantone и бренд женского белья Hanky Panky выпустили совместную коллекцию, посвященную 25-летнему юбилею традиции выбора цвета года.

В коллекцию вошли фирменные кружевные стринги Hanky Panky в главных цветах каждого года, начиная с 2000, — именно тогда Pantone впервые объявил один из оттенков своей палитры символом года. Со времени эта традиция стала не просто приятным ритуалом, а социально значимым событием. В наборе представлены все цвета — от Pantone Cerulean (цвет 2000 года) до Pantone Peach Fuzz (цвет 2024 года).

Купить стринги Hanky Panky и Pantone можно как по отдельности — по $27 за шт., так и наборами — 10 шт. за $280 или 27 шт. за $756.