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16.11.2024 в 10:33

Pantone заколлабился с брендом нижнего белья Hanky Panky

Компании выпустили коллекцию кружевных стрингов во всех цветах 21 века

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Институт цвета Pantone и бренд женского белья Hanky Panky выпустили совместную коллекцию, посвященную 25-летнему юбилею традиции выбора цвета года.

В коллекцию вошли фирменные кружевные стринги Hanky Panky в главных цветах каждого года, начиная с 2000, — именно тогда Pantone впервые объявил один из оттенков своей палитры символом года. Со времени эта традиция стала не просто приятным ритуалом, а социально значимым событием. В наборе представлены все цвета — от Pantone Cerulean (цвет 2000 года) до Pantone Peach Fuzz (цвет 2024 года).

Купить стринги Hanky Panky и Pantone можно как по отдельности — по $27 за шт., так и наборами — 10 шт. за $280 или 27 шт. за $756.

Pantone заколлабился с брендом нижнего белья Hanky Panky Pantone заколлабился с брендом нижнего белья Hanky Panky Pantone заколлабился с брендом нижнего белья Hanky Panky Pantone заколлабился с брендом нижнего белья Hanky Panky Pantone заколлабился с брендом нижнего белья Hanky Panky Pantone заколлабился с брендом нижнего белья Hanky Panky Pantone заколлабился с брендом нижнего белья Hanky Panky Pantone заколлабился с брендом нижнего белья Hanky Panky Pantone заколлабился с брендом нижнего белья Hanky Panky
Pantone Hanky Panky
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