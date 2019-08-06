Pampers запустил глобальную кампанию в помощь родителям

В новой рекламной кампании бренда Pampers компания P&G совместно с агентством McKinney решила поддержать родителей, уставших или испытавших временные трудности в воспитании детей.

Цель кампании: рассказать, что главное в жизни — это ребенок. Платформа Love The Change напомнит родителям, что неопределенности, страхи и прочее, с чем сталкиваются они во время воспитания, сиюминутны.

«Родительство» представлено в ролике как странное новое место, где «местные жители шумные» и говорят на другом языке. Зачастую родители в этом мире усталые, находятся на грани морального истощения или просто не знают, как им дальше быть. Однако этот мир полон сюрпризов, например, в нём находятся попутчики, которые всегда готовы протянуть руку помощи и подбодрить. А кроме того, этот новый мир содержит много секретов, узнав которые, его можно преобразить.

Кампания Love The Change разработана вместе с самыми обычными родителями. Ролик и его сокращённая версия будет транслироваться на телевидении и в интернете.

Андре Шультен, вице-президент P&G North America Pampers и отец двоих детей: Стать родителями — значит изменить свою жизнь. Взгляды на мир и на себя, ваши приоритеты — всё принципиально меняется, когда появляется малыш. Поэтому я очень рад, что мы показываем, как скрасить эту реальность нашей любовью в фильме, созданном командой родителей. Мы предлагаем вам подлинное и реалистичное понимание того, что такое быть родителем сегодня. Мы хотим поддержать родителей и детей, когда они отправляются в это путешествие.

Последняя работа бренда похожа на его кампанию 2015 года Hush Little Baby, которая показала, на что взрослые люди готовы ради счастливой улыбки малыша. Например, бабушка готова обучиться чтению ради того, чтобы читать внукам сказки, дядя обещает бросить курить, а незнакомец помогает перенести коляску. Слоганом ролика и всей рекламной кампании Pampers стала фраза «Нет ничего, что мы не смогли бы сделать, чтобы жизнь наших детей стала лучше».