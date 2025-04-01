Паль отличит оригинал: актер стал лицом оригинальных товаров на «Яндекс Маркете»

Актер Александр Паль стал официальным амбассадором оригинальных товаров на «Яндекс Маркете» и примерил вещи культовых брендов.

В рекламной кампании акцент сделан на узнаваемые детали и аутентичный дизайн: три полоски у Adidas, фирменный деним и прострочка карманов у Levi’s, силуэт пумы у Puma.

«Яндекс Маркет» запустил кампанию, чтобы подчеркнуть широкий ассортимент оригинальной одежды и обуви, представленных на платформе. Такие товары отмечены бейджем «Оригинал» — его получают продавцы, предоставившие документы, подтверждающие подлинность продукции.

Как заверили в «Маркете», пользователи могут без опаски обновить гардероб вещами от Nike, Reebok, New Balance, Jordan, Vans, Uniqlo, Lacoste, Diesel, Birkenstock, Hugo, Boss, Calvin Klein и других мировых брендов.



Ранее «Яндекс Маркет» запустил федеральную программу поддержки молодых брендов одежды.