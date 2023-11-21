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21.11.2023 в 07:20

Ozon заявил о росте цен в случае принятия законопроекта о регулировании маркетплейсов

Ранее участники рынка уже раскритиковали документ

Принятие законопроекта, регулирующего работу маркетплейсов, повлияет на стоимость конечной продукции для покупателей. Кроме того, документ приведёт к приостановке развития отрасли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление заместителя управляющего директора Ozon Алексея Минаева.

Главные опасения у отрасли вызывают запреты менять условия договоров чаще раза в год, продавать собственные товары маркетплейсов, а также усложнение процесса наложения штрафов и запрет блокировки личных кабинетов недобросовестных продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

По словам Минаева, обсуждаемое регулирование приведёт к тому, что владельцы онлайн-площадок будут вынуждены повысить комиссии для продавцов и посредников на год вперед, так как бизнес не может работать, зафиксировав цены раз в год. В связи с этим придётся заложить завышенные тарифы сразу на год. Запрет продажи собственных товарных марок также может спровоцировать рост цен.

Кроме того, маркетплейсы не смогут выполнять обязанности по защите прав потребителей, в частности, принять товар на ремонт или заменить его на товар аналогичной модели. Маркетплейсы не владеют большинством продаваемых ими товаров, а около 50% товаров хранится на складах продавцов, поэтому выполнить данные обязательства «физически невозможно».

Напомним, в конце сентября группа депутатов внесла в Госдуму поправки в законы «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и «О защите прав потребителей», регулирующие работу маркетплейсов. В начале ноября Ozon направил письмо министру экономического развития Максиму Решетникову, где предложил скорректировать почти все ключевые пункты документа. Представитель Минпромторга сообщил изданию, что правительство ещё не сформировало позицию по законопроекту.

Ozon
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