Ozon раскритиковал законопроект о регулировании маркетплейсов

Принятие законопроекта о регулировании маркетплейсов в изначальном виде грозит упразднением этой бизнес-модели в России. Об этом заявили в Ozon. Компания направила письмо министру экономического развития Максиму Решетникову, где предложила скорректировать почти все ключевые пункты документа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Онлайн-ритейлер предложил исключить из законопроекта запрет на продажу собственных товаров маркетплейсами с оборотом более 150 млрд руб. (при наличии аналогов). В Ozon назвали этот пункт дискриминационным и ограничивающим конкуренцию. В компании считают, что запрет может ухудшить клиентский опыт.

Также критике подвергся ряд пунктов документа, которые фактически приравнивают маркетплейсы к торговым сетям. В результате агрегаторы должны будут отвечать за каждый проданный товар. Это потребует проверки каждой партии до её выставления на продажу. В Ozon отметили, что это противоречит бизнес-модели маркетплейсов.

Онлайн-ритейлер назвал нереализуемым пункт, по которому условия договоров маркетплейсов с продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) можно пересматривать по соглашению сторон не чаще одного раза в год. В Ozon предложили оставить норму, по которой маркетплейс может пересматривать размер комиссии за продажу товаров не чаще одного раза в квартал.

Компания предложила ввести процедуру обязательного предупреждения маркетплейсом об уведомлениях о списании средств с указанием причин. Продавцам и владельцам ПВЗ нужно дать возможность направлять мотивированное возражение против списания, считают в Ozon.

В числе других предложений — исключение из законопроекта пунктов, которые запрещают маркетплейсу ограничивать доступ к личному кабинету продавца или владельцу ПВЗ, а также вносить изменения в данные, которые в них содержатся. Оба пункта не учитывают риски мошенничества. В результате не получится оперативно реагировать на недобросовестных продавцов, говорят в компании.

В Ozon подчеркнули, что находятся в диалоге со всеми профильными министерствами и авторами проекта закона.

Законопроект о регулировании работы маркетплейсов внесли в Госдуму в конце сентября. Документ регламентирует взаимоотношения маркетплейсов с продавцами и владельцами ПВЗ. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.