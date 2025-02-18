Ozon начислит бонусы продавцам за рекламу товаров в Telegram и «ВКонтакте»

Маркетплейс Ozon объявил о запуске новой программы бонусов для продавцов, рекламирующих свои товары в Telegram и социальной сети «ВКонтакте». Вознаграждение можно будет потратить на продвижение внутри платформы. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает Forbes.

В рамках инициативы предприниматели смогут выбирать подходящих блогеров из базы авторов и получать вознаграждение в виде бонусов за размещение рекламы. Чем больше подписчиков у блогера, тем выше сумма бонуса.

После размещения рекламы селлер должен загрузить ссылку на пост в специальную форму в личном кабинете и получить бонусы от Ozon. Вознаграждение за публикацию во «ВКонтакте» варьируется в диапазоне от 8 до 60 тыс. баллов, в Telegram — от 3,2 до 34 тыс. баллов.

Продавцы смогут потратить 70% полученных бонусов на продвижение своих товаров через «Трафареты», «Вывод в топ» и медийную рекламу, а оставшиеся 30% — только на медийную рекламу. Программа действует с 17 февраля по 31 марта 2025 года и будет продлена в случае ее популярности у продавцов.

В компании отметили, что проект поможет селлерам нарастить продажи, а маркетплейсу — привлечь дополнительную аудиторию покупателей.

Ранее ФАС потребовала от маркетплейсов Ozon и Wildberries создать прозрачный механизм участия продавцов в скидочных акциях. Компании должны обеспечить «добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях» и уведомить об этом службу до 28 февраля 2025 года.