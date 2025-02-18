Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

iConText Group
for:what agency
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.02.2025 в 11:25

Ozon начислит бонусы продавцам за рекламу товаров в Telegram и «ВКонтакте»

Вознаграждение можно будет потратить на продвижение внутри маркетплейса

Маркетплейс Ozon объявил о запуске новой программы бонусов для продавцов, рекламирующих свои товары в Telegram и социальной сети «ВКонтакте». Вознаграждение можно будет потратить на продвижение внутри платформы. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает Forbes.

В рамках инициативы предприниматели смогут выбирать подходящих блогеров из базы авторов и получать вознаграждение в виде бонусов за размещение рекламы. Чем больше подписчиков у блогера, тем выше сумма бонуса.

После размещения рекламы селлер должен загрузить ссылку на пост в специальную форму в личном кабинете и получить бонусы от Ozon. Вознаграждение за публикацию во «ВКонтакте» варьируется в диапазоне от 8 до 60 тыс. баллов, в Telegram — от 3,2 до 34 тыс. баллов.

Продавцы смогут потратить 70% полученных бонусов на продвижение своих товаров через «Трафареты», «Вывод в топ» и медийную рекламу, а оставшиеся 30% — только на медийную рекламу. Программа действует с 17 февраля по 31 марта 2025 года и будет продлена в случае ее популярности у продавцов.

В компании отметили, что проект поможет селлерам нарастить продажи, а маркетплейсу — привлечь дополнительную аудиторию покупателей.

Ранее ФАС потребовала от маркетплейсов Ozon и Wildberries создать прозрачный механизм участия продавцов в скидочных акциях. Компании должны обеспечить «добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях» и уведомить об этом службу до 28 февраля 2025 года.

ВКонтакте Telegram Ozon
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.