Ozon оснащает пункты выдачи заказов рекламными планшетами

Ozon начал устанавливать в своих пунктах выдачи заказов (ПВЗ) электронные планшеты, на которых будут показываться акции, распродажи и выгодные предложения продавцов. Как сообщает Shopper’s со ссылкой на пресс-службу маркетплейса, для селлеров это станет дополнительным инструментом продвижения товаров, а владельцы ПВЗ будут ежемесячно получать вознаграждение за показ рекламы.

Установка планшетов для владельцев пунктов бесплатна. Ozon самостоятельно доставляет, устанавливает и обслуживает устройства. Владельцам нужно лишь периодически проверять их состояние и отправлять фото или видео обратно компании. Размер планшета составляет 18×20 см, для его работы требуется розетка и стабильное интернет-соединение.

Для подключения планшета используется Wi-Fi, однако при наличии только проводного интернета Ozon бесплатно предоставляет USB-модем. Компания подчеркивает, что планшеты сделают пункты выдачи более современными и заметными для покупателей.

По словам директора по развитию последней мили Ozon Никиты Шурпы, новые устройства помогут владельцам ПВЗ развивать собственный бизнес.

Ранее маркетплейс разрешил использовать свободное пространство в ПВЗ для дополнительной коммерческой деятельности, например, установки торговых автоматов, кофе-точек или продажи аксессуаров.