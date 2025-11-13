Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.11.2025 в 13:25

Ozon оснащает пункты выдачи заказов рекламными планшетами

Продавцы смогут продвигать товары, а владельцы ПВЗ получать дополнительный доход

Ozon начал устанавливать в своих пунктах выдачи заказов (ПВЗ) электронные планшеты, на которых будут показываться акции, распродажи и выгодные предложения продавцов. Как сообщает Shopper’s со ссылкой на пресс-службу маркетплейса, для селлеров это станет дополнительным инструментом продвижения товаров, а владельцы ПВЗ будут ежемесячно получать вознаграждение за показ рекламы.

Установка планшетов для владельцев пунктов бесплатна. Ozon самостоятельно доставляет, устанавливает и обслуживает устройства. Владельцам нужно лишь периодически проверять их состояние и отправлять фото или видео обратно компании. Размер планшета составляет 18×20 см, для его работы требуется розетка и стабильное интернет-соединение.

Для подключения планшета используется Wi-Fi, однако при наличии только проводного интернета Ozon бесплатно предоставляет USB-модем. Компания подчеркивает, что планшеты сделают пункты выдачи более современными и заметными для покупателей.

По словам директора по развитию последней мили Ozon Никиты Шурпы, новые устройства помогут владельцам ПВЗ развивать собственный бизнес.

Ранее маркетплейс разрешил использовать свободное пространство в ПВЗ для дополнительной коммерческой деятельности, например, установки торговых автоматов, кофе-точек или продажи аксессуаров.

Ozon ПВЗ Пункты выдачи заказов
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.