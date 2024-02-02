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18+
02.02.2024 в 18:02

На ВДНХ прошла открытая студия «Говорит Инсайт»

Главной темой обсуждения стали культура, творчество, саморазвитие и блогосфера

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ИНСАЙТ ЛЮДИ ООО | insightpeople.ru
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2 февраля в лектории павильона «Газпром» выставки-форума «Россия» на ВДНХ прошла открытая студия «Говорит Инсайт» — это серия интервью шеф-редактора журнала «Ок!» Евгении Белецкой с топовыми артистами и блогерами продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг» с ноября 2023 года. Об этом Sostav рассказали представители центра.

Культура, творчество, саморазвитие и блогосфера стали главными темами для обсуждения. В этот раз о своем пути к славе рассказали певица Оля Краснова, чемпион мира по пауэрлифтингу, блогер, участник шоу «Вызов» на ТНТ Кирилл Сарычев, актриса Полина Гренц, блогер-миллионник Давид Манукян (Dava), певец и актёр Торнике Квитатиани, актёр Иван Филиппов.

Послушать интервью с артистами можно было не только очно, но и онлайн с помощью прямой трансляции. Помимо вопросов от Евгении Белецкой резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди» ответили и своим подписчикам, которые могли заранее задать их через социальные сети звёзд.

Кирилл Сарычев, чемпион мира по пауэрлифтингу, блогер, участник шоу «Вызов» на ТНТ:

Медийность — это большая ответственность. Ведь на нас смотрит и равняется молодое поколение. Своим примером мы показываем, как важно не сдаваться на своем пути, верить в себя, развивать самодисциплину. Открытая студия «Говорит Инсайт» — это классная возможность поговорить на важные темы и рассказать не только о победах, но и о трудностях, с которыми сталкивается каждый человек.

Полина Гренц, актриса:

Проекту «Говорит Инсайт» уже больше года, и я рада принять в нём участие. Разговоры в открытой студии всегда душевные, с юмором, такая атмосфера располагает к диалогу. Я хочу быть честной по отношению к своим фанатам, поэтому с удовольствием поделилась историями из жизни и карьеры.

Торнике Квитатиани, актёр, певец:

Каждое интервью открытой студии уникально, потому что в продюсерском центре «Инсайт Люди» работают талантливые и разносторонне развитые артисты. Во время разговора мы открываемся с новой для зрителя стороны, и это хорошая возможность вдохновить аудиторию на новые свершения. Ведь все мы проделали непростой путь к тому, чтобы оказаться здесь и сейчас.

В течение всего периода работы выставки «Россия» в павильоне «Газпром» компании «Газпром-Медиа Холдинга» проходят лекции, мастер-классы, круглые столы, различные образовательные и развлекательные активности.

«Инсайт Люди» — это продюсерский центр полного цикла № 1 в России, который объединяет творческих людей со всей страны. ТНТ также входит в «Газпром-Медиа Холдинг».

Газпром-Медиа Холдинг «Инсайт Люди»
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