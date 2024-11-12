Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Doing Great Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.11.2024 в 11:00

Отчет Interbrand: сотня самых ценных брендов мира

Успешные бренды фокусируются на потребностях клиентов, выходя на разные территории их интересов

Консалтинговая компания Interbrand представила 25-й рейтинг и отчет «100 лучших глобальных брендов». Самым ценным мировым брендом в 2024 году остается Apple. В пятерку лидеров вошли технологические бренды Microsoft, Amazon, Google и Samsung. Sostav проанализировал отчет, выделил ключевые инсайты и попросил представителей индустрии поделиться своим мнением на этот счет.

Выводы и их оценки

Каждый вывод исследования, подводящего итоги последней четверти века, заслуживает отдельного внимания. Один из них звучит так: фокус на краткосрочные тактики перформанса в ущерб среднесрочным и долгосрочным стратегиям развития обошелся брендам в 200 млрд долларов упущенных доходов в 2024 году.

Другие выводы в общих чертах:

  1. Понятие «устойчивое конкурентное преимущество» больше не актуально.
  2. Разнообразие выбора позволяет потребителям легко переключаться на новые бренды, даже если они доверяют старым.
  3. Искусственный интеллект позволяет брендам мгновенно получать обратную связь и адаптировать свои продукты.
  4. Бренд = Бизнес. То, что делает компания, так же важно, как-то, что она говорит. Люди ожидают доверия и сопричастности, а не просто продаж.
  5. Uber научил нас ценить скорость, Spotify — разнообразие, а Google — простоту. Теперь любой бизнес должен соответствовать этим высоким ожиданиям.
  6. Бренды больше не контролируют свой имидж полностью. Часть нарратива формирует потребитель, поэтому компаниям важно находиться с ними в постоянном диалоге.

Директор по медиапродуктам и стратегии Mera (by OKKAM) Дмитрий Быркин выразил ключевую идею отчета так: бренд перестал быть просто инструментом продаж и превратился в стратегический актив, способный обеспечить стабильный рост и долгосрочную прибыль. Эта концепция актуальна и для российского рынка. Главный вопрос, который встает перед компаниями, — как вызвать у потребителей искреннее желание покупать товары определенного бренда? Отсутствие ответа на этот вызов приводит к ситуации, когда на полках много малоизвестных брендов, продвижение которых ограничивается промоакциями.

Управляющий партнер коммуникационного агентства «МЫ» (входит в PPL Коммуникационная Группа) Константин Панарин согласен с тем, что сегодня выделяться на рынке только за счет цены или продуктовых преимуществ сложно. Конкуренция разворачивается на уровне идей, креативной концепции и близости к аудитории. Люди выбирают бренды, разделяя их ценности и миссию. По его мнению, клиент ориентируется на те бренды, чьи идеи и взгляд на мир ему близки, что особенно актуально для миллениалов.

Константин Панарин, управляющий партнер коммуникационного агентства «МЫ» (входит в «PPL Коммуникационная группа»):

Мы согласны с тезисом, что бренды сегодня действительно не контролируют большую часть информации о себе. На это можно повлиять, если одновременно находиться в постоянном контакте со своей целевой аудиторией и активно следить за инфополем. В этом случае компании будут знать, что происходит вокруг, и смогут эффективно управлять своей репутацией. Сегодня важно быть гибкими и уметь перестраиваться.

По мнению Анастасии Бойковой, директора по стратегическому планированию Serviceplan Russia, инсайт о преимуществе «быстрых и гибких» компаний в сравнении с крупными игроками отражает тренд на коллаборации больших и маленьких брендов. И это не только про союз последних, но и про партнерство больших брендов с микроинфлюенсерами и интерес влиятельных инфлюенсеров к некрупным брендам. От таких отношений выигрывают обе стороны.

Ряд тезисов отчета сложно назвать трендами, считает стратегический директор TWIGA Communication Group Михаил Елагин. Например, важность долгосрочного построения бренда актуальна и в эпоху перформанса. Как и рост требовательности покупателей, который наблюдается уже много лет, в том числе согласно исследованиям ведущих российских ретейлеров. Именно поэтому в последние годы они активно развивают опыт в своих офлайн-магазинах.

Михаил Елагин, стратегический директор TWIGA CG:

Некоторые тезисы отчета неоднозначны. Например, «преимущество тех, кто гибок и быстр». Этих факторов недостаточно, и работать они могут недолго — вас либо скопируют, либо просто купят задолго до того, как вы приблизитесь к лидерам по объемам. Необходимо вложить именно в бренд весьма новое и востребованное видение, чтобы избежать этого. Тогда скопировать бренд будет почти невозможно.

По мнению Михаила Елагина, назвать трендами можно те выводы, которые затрагивают технологическое развитие — про искусственный интеллект как источник лучшего понимания аудитории и власть человека с телефоном в создании контента.

С последним пунктом несогласна Анастасия Бойкова.

Анастасия Бойкова, директор по стратегическому планированию Serviceplan Russia:

Утверждение, что сегодня каждый человек с телефоном может создать бренд — наивное заблуждение, и, к сожалению, очень распространенное. Происходит подмена понятий, но бренд не набор красивых картинок в соцсетях. Визуальные идентификаторы — это лишь часть идентичности бренда.

Прокомментировал выводы о развитии технологий и Chief Knowledge Officer Starlink Денис Тертычный.

Денис Тертычный, Chief Knowledge Officer Starlink:

Широкое внедрение аддитивных подходов шестого технологического уклада — дело ближайшего будущего. И это действительно отвечает возросшим потребностям потребителей. Однако упускается из виду, что при всех упомянутых глобальных проблемах и снижающейся мировой связанности, обозначенные технологии могут быть активно запущены только на территории метрополий. Таким образом, все вышеприведенные тезисы будут справедливы только для ограниченного числа жителей планеты. Периферия, как и раньше, будет получать то, что спускается из центра. Только теперь это будут не глобальные мировые бренды, а их локализованные дженерики или поддержанные властями местные марки.

Теория и практика

Несмотря на определенную субъективность выводов отчета, они заметны в разрезе отечественного бизнеса, и российские игроки учитывают их в работе с брендами.

При этом Михаил Елагин подчеркнул, что необходимо разделять две вещи: правильность и «рыночность». И последняя — большое препятствие, например, для долгосрочного построения брендов в сегодняшнем контексте.

Михаил Елагин, стратегический директор TWIGA:

Все главные мировые специалисты могут сколько угодно годами говорить о том, что слишком много активаций и перформанса снижают эффективность маркетинга, и вы, в конце концов, теряете деньги. Но соответствующий инструментарий настолько эффектен, понятен и оправдывается неопределенностью, а порой и личной заинтересованностью принимающих решение в деньгах прямо сейчас, что вряд ли ситуация изменится. И в мире, и в России. «Лить на нижние этажи воронки» больше, чем на построение бренда, все равно продолжат почти все. Но тем еще лучше может быть для тех, кто будет делать иначе. Как говорилось в финале одной значимой книги: «Для человечества в целом надежды нет, но для отдельного человека она есть».

Об отличиях российского рынка сообщил и Дмитрий Быркин.

Дмитрий Быркин, директор по медиапродуктам и стратегии Mera (by OKKAM):

Вот что отличает наш рынок. На фоне падения ТВ-смотрения, замедления YouTube, закрытия ряда соцсетей, стремительно растет стоимость рекламного инвентаря. Можно говорить о том, что эпоха доступной рекламы ушла — качественный контакт с аудиторией теперь стал роскошью. Ограниченный доступ к качественному медийному инвентарю может подтолкнуть маркетологов к переосмыслению своей работы. Вместо привычной экономии на создании креатива и использования коротких промороликов надеемся увидеть новый этап в развитии маркетинга. Акцент сместится на создание качественной, креативной коммуникации, которая привлекает взгляд и запоминается с первого раза. А ведь именно такой подход делает бренд сильным и устойчивым.

Резюме

Отчет Interbrand выявил ключевые тенденции и вызовы, с которыми сталкиваются компании в современном динамичном мире. Потребители становятся все более требовательными и легко переключаются между брендами, а технологическое развитие, особенно в области искусственного интеллекта, меняет способы взаимодействия компаний с аудиторией. Эксперты сходятся во мнении, что бренды больше не контролируют полностью свой имидж, а потребители играют активную роль в формировании нарратива. Поэтому компаниям важно поддерживать постоянный диалог с аудиторией и адаптироваться к изменениям. В то же время ряд экспертов считает, что часть указанных в отчете трендов остаются актуальными на протяжении многих лет.

Apple Interbrand Serviceplan Бренды исследование Starlink Отчет Twiga Communication Group OKKAM PPL
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.