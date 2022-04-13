Российские типографии сообщили о скором дефиците полиграфических красок для печати

Евросоюз (ЕС) в рамках пятого пакета санкций запретил поставлять в Россию полиграфические краски для печати. Зарубежные производители приостанавливают поставки в Россию, а китайские аналоги на 80−100% дороже. Имеющихся запасов хватит на два-три месяца. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам технического директора концерна Hubergroup Татьяны Климовой, «Октопринт сервис» и «Хубергруп рус» (входят в концерн) начали сталкиваться с отказами в поставках. 11 апреля один из заказчиков заявил, что выполнит уже оформленные заказы, но новые принимать не будет.

При этом Климова выразила надежду, что часть поставщиков будут отгружать краски для печати по старым ценам до 10 июля. Запасов краски на складах осталось на два месяца, если доставят заказанное — на четыре. Компания уже ищет поставщиков в Китае, но первое время дефицита не избежать.

Заместитель гендиректора «Первой образцовой типографии» Игорь Полтавцев рассказал изданию, что китайская ролевая краска на 80% дороже европейской. Кроме того, «мы не понимаем качества», добавил он. Такая краска используется для печати массовой литературы тиражом до 1000 экземпляров.

По мнению Полтавцева, из-за санкций может подорожать производство книг, а также пропасть премиальные материалы, например, лаки.

По словам коммерческого директора «Прайм принт» Андрея Малахова, европейские краски можно заменить красками из Китая и Индии, но логистика из этих стран трудоёмкая, а заводы требуют 100% предоплаты. Так, доставка будет возможна не раньше чем через два месяца после оплаты заказа.

Генеральный директор «Парето-принт» Павел Арсеньев пояснил изданию, что типографии не закупают краски напрямую у производителей. Они зависят от дилеров, у которых нет готовых решений. Дилеры будут искать аналоги в Китае, Индии и Южной Корее, но доставка займёт два-четыре месяца. Арсеньев считает, что к концу июля типографии «встанут».

В марте на фоне объявленных санкций российские издатели сообщили об остром дефиците мелованной бумаги, которую используют для журналов и книг с цветными иллюстрациями. Книгоиздатели планируют договориться с китайскими компаниями, но качество такой бумаги хуже европейского.