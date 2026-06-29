Основатель CloudPayments завершил корпоративный спор с «Т-Банком»

Завершился корпоративный спор основателя платежного сервиса CloudPayments Дмитрия Спиридонова и «Т-Банка», который длился больше четырех лет. Спор был рассмотрен Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате России. Об этом пишут «Ведомости».

Спиридонов вместе с Константином Яном в 2014 году зарегистрировал компанию CloudPayments. В 2017 году «Тинькофф банк» приобрел 55% в организации за 290 млн руб., в 2019 году докупил еще 35%. В том же году Ян предложил «Тинькофф банку» выкупить его долю. В результате «Тинькофф» досталось 95%, Спиридонову — 5%. В 2023 году «Тинькофф банк» выкупил 5% в CloudPayments, увеличив долю в компании до 100%.

Спиридонов оспаривал расчет стоимости 5%-ной доли при исполнении опционного соглашения. Предприниматель считал, что цену определили с нарушением условий. Ответчик исполнил принятые на себя обязательства в полном объеме.