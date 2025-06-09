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09.06.2025 в 14:20

Основатель «Амедиатеки» планирует запустить новую продакшен-компанию

Какого-то одного партнера в новом бизнесе не будет

Основатель «Амедиатеки» и экс-глава СТС Александр Акопов в интервью РБК рассказал, что намерен создать новую продакшен-компанию. Запуск будет не раньше 2026 года.

По словам Акопова, есть определенные категории проектов, которые требуют, чтобы ими занималась отдельная структура.

Какого-либо одного партнера в новом продакшене не будет. Акопов заинтересован в максимальном разнообразии каналов сбыта, а единый партнер может ограничивать разнообразие контента.

«Это у канала могут быть целевая аудитория, общий фокус, ключевой запрос. А когда ты продакшен, у тебя нет границ. Ты можешь работать со всеми. Здесь нужен детектив, там нужна историческая драма, тут — комедия. Мне интереснее работать в режиме разнообразия», — рассказал основатель «Амедиатеки».

В феврале этого года сообщалось, что Александр Акопов покинул «Национальную медиа группу». Он занимал пост заместителя гендиректора по развлекательному вещанию, а также возглавлял СТС. Отмечалось, что эксперт планирует сосредоточиться на продюсерской и образовательной деятельности.

Александр Акопов
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