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18+
11.04.2025 в 08:00

«Оскар» начнут вручать за каскадерские трюки

Нововведение планируется ввести в 2027 году

Американская академия кинематографических искусств и наук введет новую номинацию «Достижения в области постановки трюков». Первую такую награду вручат за фильмы, выпущенные в 2027 году, сообщает Deadline со ссылкой на заявление академии.

Введения такой номинации каскадеры добивались с 2001 года. Одними из самых активных сторонников выступил Джон Уик и режиссер«Дэдпула-2» Дэвид Литч, который начинал свою деятельность в кинематографии как каскадер и координатор трюков. Им удалось добиться своей цели.

Правила для соответствия требованиям номинации объявят в 2027 году. Все детали должны будут согласовать совет управляющих и руководство Киноакадемии. «Мы хотим воздать должное инновационной работе этих технических и креативных художников», — сказано в заявлении академии.

С 2026 года на «Оскаре» также начнут вручать награду за лучший кастинг.

Напомним, в этом году пять статуэток «Оскар» забрала «Анора». Она получила награду за «Лучший монтаж», «Лучший сценарий», «Лучшего режиссера», «Лучшую актрису» и «Лучший фильм».

Оскар каскадер
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