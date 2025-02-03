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18+
03.02.2025 в 17:55

Студенты IT-специальностей видят себя руководителями в среднем через четыре–пять лет

Главное, что мотивирует опрошенных в работе, — высокая зарплата

44% российских студентов планируют занять высокие посты через три-четыре года, 33% — через пять-семь лет. Об этом говорится в исследовании холдинга Т1, которое есть в распоряжении Sostav.

Каждый пятый опрошенный хочет развиваться в разработке программного обеспечения. На втором месте по популярности — сфера искусственного интеллекта (21%), далее в списке следуют аналитика (17%), тестирование (9%), безопасность (9%) и DevOps (1%). Еще 21% респондентов выбрали вариант «Другое».

Для 34% опрошенных главным фактором мотивации в работе является высокая зарплата, для 30% — интересные задачи и проекты, для 19% — команда единомышленников, для 17% — обучение и карьерный рост.

По мнению 44% участников опроса, ключевым качеством для достижения успеха в IT-карьере является способность быстро учиться. 30% респондентов назвали умение работать в команде, 20% — креативное мышление, 6% — технические навыки.

Для получения новых знаний в сфере IT 30% студентов выбирают самостоятельное обучение. На втором месте онлайн-курсы (27%), на третьем — учеба в университете (16%). Немаловажную роль играют конференции и хакатоны (13%), а также выполнение реальных задач в компании (11%).

Екатерина Колесникова, замглавы холдинга Т1 по персоналу:

Мы видим, что молодые специалисты в IT амбициозны, стремятся к саморазвитию и карьерному росту, что подтверждают результаты нашего исследования. При этом студенты скрупулезно подходят к выбору работодателя, обращая внимание на корпоративную культуру и возможности для профессионального развития. Особое значение для них имеют проекты, связанные с созданием инновационных продуктов и решений.

В опросе участвовали больше 300 студентов 1−6 курсов, обучающихся в ведущих технических вузах России.

Ранее студенты рассказали, что при выборе работы для них важна зарплата, стабильность и надежность работодателя, а также баланс между работой и личной жизнью.

IT исследование Студенты
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