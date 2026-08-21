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21.08.2026 в 05:30

Оплата в российских онлайн-сервисах может дать сбой

Проблемы связаны с переходом банков и сайтов на отечественные сертификаты безопасности

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У пользователей российских онлайн-сервисов могут возникнуть проблемы с оплатой заказов при использовании зарубежных браузеров. О сложностях уже предупредили Lamoda, интернет-провайдер Xline, сеть «РЖД-здоровье» и некоторые другие компании, сообщают «Ведомости».

В частности, Lamoda рекомендует клиентам, у которых не проходит платеж, воспользоваться «Яндекс Браузером» или мобильным приложением. На сайте сети санаториев и отелей «РЖД-здоровье» также появилось предупреждение о возможных сложностях при оплате проживания. Решить их можно либо за счет перевода через СБП, либо с помощью «Яндекс браузера» при заселении.

Из-за санкций некоторые банки не могут получать и обновлять международные SSL-сертификаты и переходят на сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры. Отечественные сертификаты работают по тому же принципу, однако часть иностранных браузеров их не распознает. В результате сайт или платежная страница могут открываться с предупреждением либо вообще не позволять провести оплату.

Проблема затрагивает не все платежи. По данным CloudPayments, системного роста числа неуспешных операций именно из-за перехода на российские сертификаты сервис пока не фиксирует. Эксперты отмечают, что крупные площадки вроде Ozon и Wildberries в значительной степени используют мобильные приложения, где проблема сертификатов решается иначе. Оплата через СБП также позволяет обойти ограничения браузеров.

Сильнее всего ситуация может затронуть небольшие интернет-магазины, которые зависят от веб-эквайринга и не имеют собственного приложения. Для них альтернативой могут стать оплата через СБП, российские браузеры или установка необходимых сертификатов.

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