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23.03.2020 в 13:10

Операторы наружной рекламы снизят цены на новые кампании в связи с карантином

Плановые показатели для новых кампаний будут рассчитаны на основе данных за апрель прошлого года

Russ Outdoor , «Расвэро» и Sunlight Outdoor объявили о готовности корректировать стоимость новых рекламных кампаний своих клиентов исходя из изменений объема аудитории. В качестве плановых показателей OTS (Opportunity To See, количество возможных контактов аудитории с рекламной поверхностью) и GRP (Gross Rating Point, суммарный рейтинг, отражающий масштаб рекламного воздействия) будут браться данные апреля-мая 2019 года от ADMETRIX. По ним будет фиксироваться цена. По завершению апрельских рекламных кампаний будут проанализированы фактические показатели за апрель 2020 и при необходимости сделан перерасчет стоимости, рассказали Sostav в пресс-службах компаний.

Как сообщили в Russ Outdoor, для новых размещений компания готова корректировать стоимость относительно плановых медиапоказателей рекламных кампаний более чем на 10%. А для рекламодателей, размещающихся на цифровых экранах, уже доступна модель закупки, при которой ценообразование определяется фактическим количеством контактов аудитории с рекламным сообщением.

AdMetrix в свою очередь ускорит поставку данных о фактических аудиториях за прошедший календарный месяц, а также представит еженедельные отчеты о динамике трафика в марте, апреле и мае 2020 года. Как рассказал генеральный директор AdMetrix Илья Шершуков, с 25 марта компания будет по запросу информировать своих клиентов и заинтересованных рекламодателей о динамике изменения объемов трафика по ходу рекламной кампании на еженедельной основе. В начале апреля компания подготовит сезонные рейтинги по Санкт-Петербургу.

В North Star Media отметили, что следят за ситуацией, которая происходит в сегменте OOH. «У нас наблюдается высокая загрузка медианосителей. В случае официального введения режима ЧС мы будем готовы рассмотреть возможность предоставления льготных условий для размещения рекламных кампаний и предоставить необходимую помощи для стабилизации ситуации. Как и многие игроки рынка наружной рекламы, мы готовы консолидироваться в борьбе с вирусом», — заявил владелец компании Илья Аксёнов.

Константин Майор, основатель и CEO MAER GROUP рассказал, что несмотря на пандемию коронавируса, в компании отмечают рост аудитории наружной рекламы. Он объясняет такое положение изменением уличного трафика. По словам Майора, многие пересели с общественного транспорта на личные автомобили и вместо поездок в центр стали чаще ездить в направлении загородных или районных гипермаркетов. «Мы считаем, что для брендов имеет смысл пересмотреть размещение рекламы на наружных носителях в пользу МКАД и вылетных магистралей, где наблюдается увеличение автомобильного трафика, в отличие от центра столицы», — подытожил он.

Sostav также отправил запрос в Gallery и «Восток-медиа».

Russ Outdoor Admetrix
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