OpenAI оживит Barbie

Американский производитель игрушек Mattel и OpenAI объявили о стратегическом партнерстве, которое откроет новые горизонты в мире игрушек и семейных развлечений. Компания намерена внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) от OpenAI в свои культовые бренды, включая Barbie и Hot Wheels. СМИ называют сделку попыткой перезапустить интерес к классическим брендам в условиях кризиса отрасли: растущие издержки и падение спроса на фоне увлечения детей цифровыми технологиями привели к снижению продаж. В ответ на вызовы Mattel уже начала осваивать новые форматы — кино, сериалы и мобильные игры, а теперь делает ставку на умные игрушки, способные общаться и вовлекать.

Сотрудничество объединяет экспертизу Mattel в области дизайна и развлечений с технологическим лидерством OpenAI. Цель — интеграция ИИ в игровые продукты, адаптированные к возрасту, с приоритетом на конфиденциальность, безопасность и ответственность. В рамках соглашения производитель игрушек также начнет использовать корпоративную версию ChatGPT для оптимизации внутренних процессов — от генерации креативных концепций до разработки новых продуктов и усиления коммуникации с аудиторией. Первый продукт, созданный при участии ИИ, планируют представить в конце 2025 года.



Напомним, что ранее Mattel расширил линейку Barbie и впервые выпустил куклу Кена, образ которой разработан приглашенным дизайнером.