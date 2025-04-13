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13.04.2025 в 16:21

ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в мире

В марте приложение от OpenAI загрузили 46 млн раз

Впервые за всю историю мобильной аналитики приложение, созданное на базе искусственного интеллекта, стало мировым лидером по количеству загрузок. Согласно данным Appfigures, в марте 2025 года ChatGPT занял первое место в глобальном рейтинге, обогнав TikTok и Instagram (*запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). За месяц его установили 46 млн раз — на 28% больше, чем в феврале.

Аналитики связывают резкий рост популярности с внедрением новых визуальных функций: пользователи получили возможность создавать изображения в стилистике Studio Ghibli и других узнаваемых форматов. Кроме того, OpenAI улучшила голосовой режим и смягчила политику модерации, сделав продукт более гибким и удобным для широкой аудитории. Приложение активно используют для генерации текстов, изображений и идей, а его функциональность выходит за пределы привычного чата.

На втором месте в рейтинге загрузок оказался Instagram, замкнул тройку TikTok. В топ-10 также вошли WhatsApp, Telegram и Threads. Всего в марте пользователи скачали более 339 млн приложений — это на 40 млн больше, чем месяцем ранее.

Рекорд ChatGPT отражает ключевую тенденцию: ИИ-платформы из нишевого инструмента превращаются в массовый пользовательский продукт.

ChatGPT OpenAI
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